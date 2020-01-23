«І ця людина представлятиме Україну в ПАРЄ?»: у мережі розкритикували «слугу народу» Ясько

Блогер Євген Шаян розкритикував народного депутата від «Слуги народу» Єлизавету Ясько, яка в коментарі журналістам дала три різні відповіді, за чиї кошти відвідує Всесвітній економічний форум у Давосі.

«У депутата «СН» Ясько спитали, за чий рахунок вона прилетіла в Давос. Спочатку сказала, що це офіційне відрядження. На уточнення, що це за кошти платників податків – з’єднання їхала, що не знає нюансів і це все помічники. Після ще парі уточнень, Ясько зізналась, що прилетіла за кошти «сторонніх фондів», в тому числі і Пінчука», – написавши Шаян.

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У блогера виникло закономірне питання, як Ясько, яка є головою української делегації депутатів у ПАРЄ, збирається відстоювати у Страсбурзі інтереси України.

«І ця людина аргументуватиме інтереси України в ПАРЄ, парируватиме гострі репліки російської делегації та відповідатиме на провокативні запитання Скабєєвої? Цю дитину там розмажуть в кізяки в перший же день», – додав він.