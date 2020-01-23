Під Рівно голову сільради викрили в незаконному видобутку бурштину

Правоохоронці виявили в автомобілі голови однієї з сільрад Рівненській області 30 кг незаконно видобутого бурштину. Про це повідомляє прес-служба поліції області в четвер, 23 січня.

«22 січня, в результаті проведених оперативних заходів співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області спільно з патрульними поліцейськими підрозділу ТОР під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області викрили 36-річного голову однієї з сільських рад Дубровицького району у незаконному перевезенні бурштину», — сказано в повідомленні.

Поліція зупинила автомобіль Renault Trafic неподалік від села Великий Житин у Рівненському районі. У салоні мікроавтобуса було виявлено три мішка бурштину-сирцю загальною вагою майже 30 кілограмів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Рівненського районного відділення.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне видобування, збут, придбання, перевезення бурштину. Вилучений бурштин буде направлений на експертизу. За її результатами буде прийнято відповідне процесуальне рішення, в тому числі повідомлення жителю Дубровицького району про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Варто відзначити, що орієнтовна вартість вилученого камені становить 30 тисяч доларів США.

Нагадаємо, що раніше українець намагався вивезти до ЄС 55 кг бурштину. Схованку з камінням чоловік облаштував між пасажирським салоном і багажним відділенням мікроавтобуса.

Також повідомлялося, що українка намагалася відправити авіапоштою 50 кг бурштину в Китай. Експерти оцінили вартість вилученого каменю в 208 тисяч гривень. Був складений протокол про порушення митних правил.