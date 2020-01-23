Перший заступник екс-глави Одеської податкової адміністрації вийшов під заставу 630,5 тисяч гривень

Сьогодні у Вищому антикорупційному суді розглядали клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і обирали запобіжний захід першого заступника екс-глави Державної податкової служби в Одеській області.

Володимир Мосійчук, обвинувачений ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), вийшов на свободу під заставу 630 тисяч 600 гривень. Він зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет), прибувати на першу вимогу до правоохоронців, прокурорів і суд, не виїжджати за межі Одеси, здати на зберігання в Державну міграційну службу України свій закордонний паспорт.

Нагадаємо, що Мосійчук проходить по кримінальній справі зі своєю начальницею, колишньої виконуючої обов’язки начальника Державної податкової служби в Одеській області Наталією Чеботарьової.

Вони звинувачуються в тому, що, налагоджуючи системну корупційну схему, 16 грудня минулого року зробили пропозицію співробітника обласної прокуратури Михайлу Сербіну отримувати щомісячну «частку» в розмірі приблизно 25 тисяч доларів за кришування отримання і розподіл неправомірної вигоди від підприємців.Чиновники податкової розповіли прокурору приблизний механізм дії корупційної формули — в «касу» стікаються всі гроші, отримані неправомірно (підприємців хабарі податківцям) — акциз, ПДВ, аудит і так далі. Половина «чорної каси» везеться в Київ керівникам Державної податкової служби. Решту 50% розподіляються між місцевою податковою мафією, яка потребує заступництві (або невтручання) силових структур.

36-річний Володимир Мосійчук родом з Житомирської області, проте його кар’єра держслужбовця почалася з коридорів Верховної Ради, де він був помічників в апаратах нардепів. Зі стін парламенту Мосійчук попрямував в Державну податкову адміністрацію України у відділи контролю за обігом спирту, алкоголю і тютюнових виробів. Саме це стало спеціалізацією податківця на довгі роки. Після семи років роботи на високих посадах у фіскальних органах рідної Житомирщини, Мосійчук переїхав до Одеси. Його першою посадою в Одесі став посаду начальника відділу ліцензування та контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ГФС в Одеській області. З вересня 2019 року він виконував обов’язки першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби України в Одеській області.

Володимир Мосійчук