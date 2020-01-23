Правоохоронці Києва припинили діяльність «Фаворит Спорт»

Онлайн-беттінг «Фаворит Спорт» після проведення обшуків 22 січня 2020 року припинив свою діяльність.

Прокуратура Києва викрила його в «незаконну букмекерську діяльність».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску і реалізації лотерей «Фаворит Спорт», і створення відповідного сайту в мережі інтернет, фактично проводила незаконну букмекерську діяльність, яка підпадає під норми Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Проведеним за участю спеціаліста оглядом веб-сайтів «favbet.com» і «favorit.com.ua» встановлено, що з їх допомогою надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки і можливості роботи ставки на спортивні події.

Під час спецоперації були проведені санкціоновані обшуки в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, в ході яких вилучені чорнові записи, комп’ютерна техніка, а також платіжні картки, через які здійснювалась легалізація отриманих коштів.

В даний час прийняті заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину, а за результатами проведення відповідних комп’ютерно-технічних експертиз буде вирішено питання про пред’явлення підозри за ст. 203-2 КК України.

Цікаво, що 22 січня 2020 року компанія «Фаворит-Спорт» спростувала обшуки у себе в офісах і в оселях співробітників, а повідомлення про це назвала «інформаційною атакою».

Все це відбувається перед другим читанням законопроекту, який легалізує гральний бізнес в Україні, і зокрема — онлайн-беттінг. Компанії, що надають такі послуги, повинні будуть придбати у держави досить дорогі ліцензії.