Хто спостерігає за “Укрзалізницею”. Цікаве про членів спостережної ради

Після повідомлення про передачі “Укрзалізниці” в управління німецькому залізничного оператора Deutsche Bahn журналіст телеканалу ZIK Василь Апасов описав, які люди поставлені в наглядову раду компанії.

Про це він написав у Facebook.

“1) Шевки Аджунер

Голова наглядової ради.

Громадянин Туреччини.

Місце постійного проживання Великобританія.

З квітня 2013 по 2018 працював директором Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні.

У минулому році отримав 3,5 мільйона гонорару від УЗ

2) Даніель Білак

Заступник голови Наглядової ради.

У 90-х працював старшим експертом з питань доброчесності та демократичного управління Програми розвитку ООН-Україна.

З 2016 року директор Офісу з залучення та підтримки інвестицій в Кабінеті Міністрів України. (Багато інвестицій ви побачили?)

У минулому році отримав 2,2 мільйона гонорару від УЗ

3) Андерс Ослунд

Громадянин Швеції

З 1994 по 2005 – старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

У 2014 році увійшов до Експертної ради при Міністерстві економіки України.

Член спостережної ради банку Кредит-Дніпро, який належить Віктору Пінчуку. (Раптово)

Співголова опікунської ради Київської школи економіки, де почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов (Міністр Економіки). Кажуть, що так звані “Соросята” відмивають через школу гроші.

3) Крістіан Кун

Громадянин Німеччини.

Українською мовою (і російським) товариш не володіє. Член наглядової ради Литовських залізниць. (Протяжність литовських залізниць – 2 тис. км проти 28 тис км в Україні)

4) Андреас Матьє

Віце-президент, фінансовий директор, старший радник австрійської нафтової компанії OMV AG. Ця компанія – один з партнерів “Газпрому” в будівництві “Північного потоку-2”.

Держава Україна публічно виступає проти Північного потоку.

5) Адомас Азуолас Аудицкас

Громадянин Литви

У минулому радник прем’єр-міністра України Гройсмана з питань корпоративного управління, комунікацій, енергетичної політики.

У 2012 недовго працював заступником міністра економіки Литви.

6) Сергій Лещенко

Екс-журналіст і депутат попереднього скликання.

Запам’ятався зливом темників на користь кандидата в президенти США Клінтон, що практично стало причиною втручання України у вибори президента США, а також придбанням елітної квартири в центрі Києва. Історія походження грошей кілька разів змінювалася, однак в силу зрозумілих причин, слідчі органи не зацікавлені розв’язати цей ребус, поки що.

Так що, друзі, ми маємо дивну кампанію, безглуздих і нахлібників.

Особисто мені вже давно набридло спостерігати всіх цих “заробітчан” на нашому бюджетному утриманні. І справа не в тому, що вони іноземці, справа в тому, що ні чорта не покращується!”, – написав він.