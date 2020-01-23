Поховань закатованих терористами людей в Луганську дуже багато, все можу показати, – екс-в’язень “ЛНР” Секацкий

В окупованому Луганську існує велика кількість поховань в’язнів, закатованих до смерті терористами “ЛНР”.

Про це розповів в інтерв’ю “Цензор” екс-в’язень терористів “ЛНР” Денис Секацкий.

“У нас вивозили мертвих у штольні. У воздухоотводники шахт скидали тіла. В копанки скидали. Я думаю, що якщо Україна туди зайде – там знайдуть цілі могильники. У 2014 році людей спалювали в Луганську прямо на ремонтному заводі. Поховань дуже багато … Я, до речі, майже все можу показати – ті, які я знаю по Луганську, по 2014 році. Зникло дуже багато людей. Офіційні цифри значно применшені”, – розповів він.

Секацкий також зазначив, що людей вбивали з-за непрофесіоналізму.

“Як представники спецслужби, співробітники ФСБ знають межа людських можливостей – в тих же уколах, шокотерапії, воді. Вони знають, коли потрібно зупинитися, їх цьому вчать. Місцеві терористи цих норм не знають. Про що можна говорити, якщо він був двірником і став “дізнавачем”?” – розповідає луганчанин.