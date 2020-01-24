Гончарук пообіцяв Ярославському видавати «інвестиційну няню» і українським бізнесменам

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що «інвестиційну няню» українським інвесторам уряд теж надасть.

Про це Гончарук сказав у відповідь на запитання українського бізнесмена, власника, а також президента групи DCH Олександра Ярославського під час Українського сніданку в Давосі.

Таким чином, бізнесмен, коментуючи виступ Гончарука, сказав: «Я тут чув, що «дуже ніжно» ви будете ставитися до іноземним інвесторам – у них будуть «няні». Я хочу запитати у Прем’єр-міністра: а чи будуть «няньки» для місцевих інвесторів, буде до них таке ж «ніжне» ставлення, як до іноземним інвесторам?».

Гончарук у відповідь на це зауважив, що кожен інвестор отримає в уряді «персонального менеджера» – «investment nanny». Таким чином, уряд готовий приймати сигнали від інвесторів про труднощі або ж протидію чиновників на місцях. Однак у майбутньому має намір створити чітку систему і додатково до цього, прозорі процедури, які у вирішення питань інвесторів дозволять Україні відмовитися від практики «ручного втручання»

За його словами, для тих, хто в Україну вже зараз інвестує, має бути ставлення не гірше, ніж до тих, кого ми хотіли б залучити. Зазначивши, що «investment nanny» є маркетингом для залучення уваги.

«Звичайно, цей «investment nanny» – це такий маркетинг, щоб привернути увагу. Я впевнений, що суть цього підходу вам всім добре зрозуміла».

Гончарук підкреслив, що вони хочуть, щоб кожна людина, що інвестує в економіку, що інвестує в нашу країну, мав прямий контакт з урядом.

Прем’єр-міністр також звернувся до залу з проханням: «Для того, щоб не втрачати час, ми просимо вас, якщо ви готові інвестувати, розвивати нашу країну, будь ласка: у вас є можливість мати конкретного індивідуального менеджера в уряді, який буде вас чути, буде піклуватися про ваших інвестицій. Наше завдання – не в ручному режимі вирішувати ваші проблеми, наше завдання – максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збої. Це той підхід, який ми обрали і реалізуємо».

У свою чергу, Ярославський, який в інфраструктурні проекти в Україні інвестував близько 1 млрд грн, підкреслив, що в Україні помітні істотні зміни, що дає можливість реалізовувати в країні великі інфраструктурні проекти.

Він також зазначив, що в Україні ситуація змінилася на 100%. При цьому назвав конкретні речі, які це підтверджують. «Я буду говорити про конкретні речі: багато років ми намагалися почати будівництво аеропорту в місті Дніпро (хочемо, звичайно, і в Донецьку), а в цьому році ми починаємо будівництво цього важливого інфраструктурного об’єкта, і я сподіваюся, що це тільки початок».

Ярославський також додав, що планує інвестувати в розвиток української інфраструктури, і назвав Давос-2020 для України найбільш продуктивним.