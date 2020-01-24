Ще два місяці: суд ухвалив нове рішення у справі «хрещеного батька контрабанди»

Одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди», буде змушений носити електронний браслет до 23 березня внаслідок продовження Вищим антикорупційним судом даного запобіжного заходу.

«Слідчий суддя залишив без змін обраний раніше запобіжний захід, яка передбачає носіння електронного засобу контролю до 23 березня», — цитує агентство істочнікв ВАКС.

Нагадаємо , що в січні 2018 року прокуратура АР Крим спільно з СБУ викрила контрабандну схему Альперіна, робота якої могла завдати близько 700 млн гривень збитків держбюджету.

Повідомлялося, що одеська угруповання контрабандистів створила десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Поставкою товару з Китаю займалися аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів.

Митники коригували митну вартість товару до рівня, який відповідав реальній вартості, але представники одеських компаній, користуючись 55 ст. Митного кодексу, вносили на відповідні рахунки митниці фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.

Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю і повертати імпортеру його фінансову гарантію.

У листопаді 2017 повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.

Пізніше стало відомо, що бізнесмен пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.