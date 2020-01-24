Смертельне зіткнення в Бучі під Києвом загинув молодий водій

Увечері в четвер, 23 січня, в передмісті Києва Бучі, на вулиці Києво-Мироцкой сталося лобове зіткнення позашляховика KIA і автомобіля Dacia Logan.

Попередньо встановлено, що позашляховик рухався у бік залізничного вокзалу, що перебуває неподалік.

За словами водія KIA, він їхав на невеликій швидкості і бачив рухається назустріч червоний Logan.

Але коли машини майже порівнялися, Dacia несподівано взяла різко вліво і миттєво опинилася на зустрічній смузі.

Уникнути зіткнення, стверджує водій позашляховика був «просто нереально».





Dacia почала диміти, але загорання вдалося загасити.

Коли приїхали медики, який керував «Дачией» молодий чоловік, житель міста Ірпінь, був ще живий, але врятувати його не вдалося.

У свою чергу, постраждалі були і в KIA — знаходилася в салоні пасажирка змогла уникнути серйозних травм завдяки пристебнутому ременя, але все ж була госпіталізована.

Що насправді стало причиною цієї пригоди встановлює слідство.