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Смертельний коронавірус убив у Китаї 26 осіб: моторошні дані

24.01.2020

У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельними коронавірусом 2019-nCoV. Кількість інфікованих досягло 849.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на Національну комісію охорони здоров’я Китаю. Кількість хворих стрімко зростає.

Новою жертвою хвороби, який загинув за межами Уханя, став 80-річний чоловік.

Стан 177 пацієнтів є важким, 34 людини вилікувані і вже покинули лікарні. Також зареєстровано 1072 передбачуваних випадку захворювання.

Тим часом у Китаї заблокували 10 міст через смертельного коронавіруса. Крім Уханя, обмеження ввели в Чібі, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши і Сяньнин.

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