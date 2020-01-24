Російські окупанти 11 разів порушили режим тиші”, один воїн ЗСУ отримав поранення

Протягом 23 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позіції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як повідомляють у пресцентрі штабу ООС, 23 січня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднання єднаних сил отримав поранення.

Вісім обстрілів по позиціях ЗСУ ворог відкривав у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: неподалік Талаківки — з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін; два рази поруч з Опитним — з протитанкового ракетного комплексу — 2 постріли та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки — зі стрілецької зброї; в районі населеного пункту Широкине — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новоселівки Другої — зі станкового протитанкового гранатомета — 1 постріл, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; поруч з Авдіївкою — з великокаліберного кулемета; поблизу Водяного — з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме: двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний — з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; поруч з Оріховим — з гранатометів різних систем.

Від початку цієї доби, станом на 7:00, російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції захисників Талаківки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

За поточну добу втрат нема.