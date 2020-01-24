На Никольской Борщаговке найден изуродованный труп

В Киеве на Никольской Борщагговке обнаружен труп. Тело найдено 23 января около половины девятого вечера на улице Владимира Покотило. На теле – 14 ножевых ранений. Об этом сообщил “Киев оперативный”.

По предварительным данным около остановки общественного транспорта “Генерала Потапова” разговаривали двое мужчин. К ним подошел третий, который сначала громко ругался, а затем несколько раз ударил одного из собеседников ножом. после этого участники конфликта быстро скрылись, а раненый остался лежать. К прибытию скорой помощи он скончался.

: kiev.sq.com.ua