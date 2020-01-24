Постраждалий 9 січня у ДТП 4-річний хлопчик помер у черкаській лікарні

Як ми повідомляли раніше, 9 січня у Черкасах сталася трагічна ДТП, у якій постраждали дідусь та його двоє 4-річних онуків-близнюків. Сьогодні стало відомо, що один з хлопчиків, незважаючи на зусилля медиків, помер від отриманих травм у лікарні.

— Любі друзі …

Сьогодні наш сильний, життєрадосний хлопчик, наш Єгорка … Він став ЯНГОЛОМ.

Він боровся за життя з 9 січня до сьогодні. Ми всі за нього боролися. Ми чекали що ось-ось і буде чудо, Єгорка прокинеться, відкриє очі і побачить маму … Ми вірили, трималися, намагалися, молилися і чекав.

Але цього не сталося, … на все воля Божа.

Ми всі: батьки Оля і Сергій Джури, всі рідні і близькі ДЯКУЄМО вам за допомогу, яку ви надавали, за ваші молитви, за вашу участь і за увагу до нашої біди … за ВСЕ.

Ми не зможемо тепер Тебе обіймати, ми не почуємо твій голос, ми більше не заглянемо в Твої блакитні як небо очі … Але ми все будемо любити Тебе і пам’ятати Тебе ЗАВЖДИ.

Спи спокійно, наш Єгорка.

Царство Небесне тобі, малюк … — на ФБ-сторінці, де інформували про стан дитини, з’явилися сьогодні слова безмежного болю та співчуття.

Долучаємося до них і ми, журналісти “Дзвону”… Сподіваємося на швидке та неупереджене розслідування, яке визначить ступінь відповідальності винуватця цієї страшної ДТП.

: dzvin.news