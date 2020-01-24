Поїзд з Києва до Одеси їхатиме півтори години

У Мінінфраструктури кажуть, що роблять усе можливе, щоб залізничні перевезення в Україні були конкурентним ринком.

Голова Мінінфраструктури Владислав Криклій анонсував поїзди, якими можна доїхати з Києва до Одеси за півтори години. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Мінінфраструктури вживає всіх необхідних заходів для створення умов функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні, поліпшення якості і доступності послуг перевезень залізничним транспортом, стверджує Криклій.

«Ми прагнемо залучити прямі структурні інвестиції у створення комплексу високошвидкісного залізничного сполучення не тільки між містами-мільйонниками в Україні, а й у рамках європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію — у буквальному сенсі привести Україну в Європу, коли дістатися залізницею у Варшаву, Будапешт і Бухарест можна буде не більше ніж за три години, а з Києва до Одеси поїзд йтиме 1,5 години замість нинішніх семи-восьми», — заявив міністр.

: zora-irpin.info