Одіссея звільненого чиновника Госпотребслужбы Андрія Жука і його корумпованої гоп-компанії

Не було щастя, так нещастя допомогло. Ця відома прислів’я як не можна краще описує обставини, які, цілком ймовірно, можуть посприяти поверненню звільненого в кінці жовтня 2019 року першого заступника голови Госпродпотребслужбы Андрія Жука назад у затишний кабінет на Грінченка.

Втім, про все по порядку.

Не так давно на одній з птахоферм Вінницької області, що спеціалізується на виробництві яєць, був виявлений пташиний грип. Незважаючи на те, що українські ветслужби спрацювали оперативно і вжила всі можливі заходи для недопущення поширення страшної інфекції – ця новина вже серйозно відгукнулася українським виробникам м’яса птиці і яєць: Євросоюз тимчасово повністю зупинив ввезення на свою територію продукції українських птахофабрик. Враховуючи, що щорічно в країни ЄС ввозиться кілька сотень тисяч тонн курячого м’яса, ця заборона серйозно вдарить як по експортерам, так і по державі.

Не дивно, що у вищих кабінетах влади ситуація викликала серйозне занепокоєння.

При цьому, дуже дивно виглядає ситуація, коли Госпродпотребслужба залишається, фактично, «обезголовленої». Незважаючи на те, що переможцем конкурсу на посаду голови цього відомства вже давно визначено колишній його керівник Сергій Глущенко, остаточне оголошення результатів конкурсу постійно відкладається.

Так, в черговий раз з порядку денного засідання Кабміну питання про призначення Глущенка головою Госпродпотребслужбы був знятий 24 січня. «На паузу» поставлено також конкурс на посаду першого заступника голови цієї служби: подейкують, проведення співбесід з 7-ю пройшли перший етап відбору кандидатами відкладено.

Саме цією ситуацією і напругою, що виникла на її тлі, і вирішив скористатися пан Жук, щоб повернутися на колишню посаду.

Так, наші джерела повідомляють, що тільки за останній тиждень пан Жук двічі приходив у Міністерство економіки – імовірно, для зустрічі з заступником міністра Мілованова з аграрної політики Тарасом Висоцьким. Під час одного з цих двох візитів Жука нібито бачили у компанії нардепа 8 скликання Олександра Бакуменка, який свого часу був заступником голови аграрного комітету у Верховній Раді та протягом тривалого часу навіть виконував обов’язки голови цього комітету. І сполучною ланкою між Висоцьким та Бакуменко є не тільки аграрна сфера, до якої обидва мають певне відношення, але і зв’язки з власником однієї з великих українських агрокомпаній: в одному випадку – професійні, в іншому – родинні.

І, схоже, ці візити не пройшли даром: за словами наших джерел пан Висоцький, посилаючись на сформовану епізоотичну ситуацію, запропонував міністру Мілованову скасувати розпорядження про звільнення Жука і повернути його на роботу.

Побічно цю інформацію начебто підтвердив і сам Жук. У Госпродпотребслужбе розповідають, що він встиг похвалитися, що йому пропонують повернутися на роботу і що він нібито поставив умову, щоб це повернення відбулося через скасування розпорядження про звільнення. Адже деякий час тому Кабмін в якості обов’язкової вимоги для держслужбовців категорії «А» прописав знання англійської або французької мови на базовому рівні. А пан Жук, як розповідають його колеги, цій вимозі не відповідає. А значить – навряд чи може бути допущений до конкурсу.

І зараз, за словами нашого джерела, в уряді в екстреному порядку шукають підстави для прийняття рішення про скасування розпорядження про усунення Жука.

Так що вже зовсім скоро чиновник, чиє ім’я фігурувало в скандалах з тендерами, незаконними звільненнями і в інших не дуже приємних історіях, може повернутися в тепле крісло першого заступника.

І враховуючи попередні «досягнення» пана Жука на цій посаді, очікувати чогось доброго від такого «камбека» — як мінімум, наївно.

Мирон Наумов