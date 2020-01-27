В Італії на телешоу Україну назвали Малою Росією

На телеканалі RAI в Італії в шоу L Eredita [Спадщина] Україну назвали Малою Росією.

Про це повідомляє LB.ua у понеділок, 27 січня.

Учаснику цього шоу, який вийшов у фінал, запропонували зіграти у своєрідну гільйотину. Йому по черзі показують п’ять пар слів, серед яких потрібно вгадати правильні – ті, яке вписується в смисловий ряд з “правильними” словами з інших пар. Після того, як усі п’ять слів вишикуються в ряд, гравець має написати слово, яке їх об єднує.

Фінал гри відбувся 26 січня. Тоді склався такий ряд: зірка, кондитерська, магазин, Росія і серенада. На думку авторів програми, фіналіст мав написати слово “маленький”.

“Маленька Росія – друга назва України”, – сказав ведучий передачі Флавіо Інсінна.

Варто зазначити, що гравець не вгадав. Він підібрав слово “любов”.