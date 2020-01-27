У Львові спалили машину військового комісара, – депутат

У Львові згоріла машина Mercedes 210, яка належить військовому комісару Олегу Сабинському.

Про це заявив депутат міськради Львова Ігор Зінкевич у Facebook у понеділок, 27 січня.

Інцидент стався напередодні пізно ввечері, пише Зінкевич.

“У місті Львів по вулиці Сихівська, за передньою інформацією, підпалили автомобіль Мерседес 210, як сказали сусіди, це автомобіль військового комісара Олега Олексійовича Сабинського. Авто згоріло повністю. Зараз поліція встановлює причетних до цього підпалу”, – написав депутат.