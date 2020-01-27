У Харкові злодії вкрали візок у дівчини-інваліда

27 січня на вулиці Одеській у Харкові в проміжку між 7:00 та 10:15 невідомі вкрали у дівчини-інваліда коляску, з допомогою якої вона пересувається.

Про це на Facebook-сторінці написала сама постраждала Ірина Сорока, передає “Апостроф”.

Візок був з електроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609. Дівчина викликала на місце інциденту поліцію. Правоохоронці зараз з’ясовують, кому могла знадобитися інвалідна коляска, необхідна постраждалої для пересування по будинку і місту.

Ірина Сорока живе в Харкові. В місто переїхала з рідного Донецька. Дівчина займається дизайном веб-сайтів. Має проблеми зі здоров’ям, які не дозволяють їй пересуватися самостійно.

Вчинок невідомих злодіїв обурив мережу. Українці співчувають Ірині та сердяться на людей, які посміли забрати у неї життєво необхідну річ.

Деякі дивуються, навіщо злодіям такий специфічний предмет, як інвалідний візок і вони з нею планують зробити.