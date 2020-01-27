У Дніпрі маршрутка збила жінку на пішохідному переході

У понеділок, 27 січня, у Дніпропетровську на проспекті Героїв 20-ма маршрутка збила літню жінку, яка, попередньо, переходила дорогу по пішохідному переходу. Її з місця аварії з підозрою на перелом забрала швидка допомога.

Про це повідомляє місцеве видання.

Аварія сталася приблизно о 17:30 в районі зупинки громадського транспорту «Бакинська». Попередньо, маршрутка їхала в сторону ж/м Перемога-6. Жінка, в свмаршрою чергу, переходила дорогу по «зебрі». Зі слів очевидців, в четвертому і третьому ряд машини її пропустили, однак водій маршрутки, рухаючись у другому, не зупинився.

На місце аварії одразу ж викликали бригаду швидкої допомоги та наряд поліції. Медики надали потерпілій першу допомогу на місці, після чого забрали в 16-ю міську лікарню. Попередньо, з травм у неї — підозра на перелом тазу та забої. Тим не менш, загрози життю немає. Зараз на місці працюють патрульні — інспектори опитують свідків, а також чекають слідчого по ДТП, який і буде детально розбиратися в усіх обставин події.