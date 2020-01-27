Польща задумалася про своє основному бойовому танку

Цікава інформація спливла на теренах Південнокорейського медіапростору, а саме: компанія Hyundai Rotem, на потужностях якої виробляються танки К1 і К2, а також яка брала участь у розробці турецького танка Altay, має намір взяти участь у польському тендері на створення основного бойового танка для Війська Польського.

Південнокорейська компанія запропонує польським замовникам основу для танка у вигляді платформи К2 Black Panther.

Тендер планується оголосити в першій половині цього року і, згідно з наявною у південнокорейської сторони, мова йде про потенційного замовленні на 800 нових танків, які будуть вироблятися на заводських потужностях Польщі з 2023 року.

Нагадаю, що в даний час на озброєнні сухопутних військ Польщі стоять танки Leopard 2A4/2A5 в кількості близько 250 одиниць, модернізовані Т-72 – PT-91 Twardy, також у кількості до 250 одиниць, а також Т-72М у кількості трохи більше 400 одиниць.

Нагадаю, що в 2015 році було багато розмов про те, що «Укроборонпром», оголосив про спільне україно-польському проекті зі створення двох нових типів самохідних знарядь на базі БТР-4 і БМ «Оплот». Спільно з компанією HUTA Stalowa Wola планувалося створити 120-мм самохідний мінометний комплекс на шасі БТР-4 і 155-мм САУ на шасі БМ «Оплот».

Однак, ці плани, в більшій частині, так і залишилися лише планами. Між тим, знову ж південнокорейська компанія Hanwha з 2014 року постачає до Польщі ходові частини 155-мм САУ К9 Thunder, на базі якої випускається польська САУ Онкохворим.

Спробує чи «Укроборонпром» якимось чином втиснутися в польський тендер, сумою у $9 млрд – покаже час. Принаймні, спроба – не тортури, тим більше, що якщо не в області серійних шасі, то динамічного та активного захисту нам і справді є що запропонувати польським друзям.

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