“Вбивати людей можна і потрібно”. Підбірка скандальних заяв покійного протоієрея РПЦ Всевлода Чапліна

Протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який раптово помер 26 січня у віці 51 рік, найбільше був відомий своїми скандальними заявами.

Пропонуємо вашій увазі декілька найбільш резонансних заяв російського клірика.

Так, в одному з недавніх виступів він закликав скасувати в Росії мораторій на смертну кару, обґрунтувавши це тим, що “Бог заповідав убивати”.

“Бог заповідав вбивати, він сам убивав, про це у Біблії говориться. Смертна кара повинна бути за вбивство дітей, за економічні злочини. Якщо злочинцю призначили довічне покарання, то він повинен перебувати без контактів із зовнішнім світом, без УДО, ніби у кам’янко яному мішку. Це повинно бути повільне вмирання протягом двох років”, – так висловив Чаплін свої не дуже християнські погляди.

Про те, що “масові вбивства санкціоновані Богом”, скандальним протоієрей говорив і раніше. Так, в інтерв’ю 2016 року покійний Чаплін каже: “А що, врешті-решт, жахливого, у знищенні деякої частини внутрішніх ворогів? Вбивати людей можна і потрібно”.

Безапеляційні заяви покійний робив і щодо України.

Наприклад, казав, що Новини йому мало, неодмінно потрібно захопити ще й Київ: “Росія надто довго відступала. Крим – гарний контрнаступ, але його мало. Втрачена наша давня столиця, центр Русі – Київ”.

Високопоставлені російський поп Всеволод Чаплін на мітингу закликає захопити Київ.

Ось тому і потрібен був томос. Немає і не може бути місця в Україні брудної секти, в якій служать такі священнослужителі. Що спільного у цього фашиствующего мурла з християнством? Нічого pic.twitter.com/bNUL5Pt8TS

— Денис Казанський (@den_kazansky) January 20, 2019