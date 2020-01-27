«Вбивці, ми вас не посилали!» Двох волонтерок висадили з автобуса через фільму російською

Українська волонтерка Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився виключати російський серіал.

Він погодився висадити Чорногуз і її подругу, також волонтерку, посеред дороги, «щоб далі дивитися в спокої російське кіно». Про це дівчина написала на своїй сторінці у Facebook 27 січня.

Вона додала, що автобусом поверталася в столицю з похорону свого хлопця Миколу Сорочука, який був убитий на Донбасі.

«Коли я підійшла і ввічливо попросила російський серіал, аргументуючи це тим, що я нещодавно повернулася із зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко всю ніч слухати телепродукт окупантів, водій відмовився це зробити.

Ми почали наполягати далі, Настя включила камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук», – написала волонтерка.

Водій автобуса

facebook.com/yaryna.chornohuz

Водій автобуса

facebook.com/yaryna.chornohuz

Водій зажадав, щоб дівчата запитали у інших пасажирів автобуса, вимикати чи серіал.

«На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і їй байдуже, якою мовою, і ми вбивці, їздимо на війну, вона нас туди не посилала. Інший автобус просто промовчав», – розповіла Чорногуз.

Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Вона додала, що ще перед початком поїздки водій грубив пасажирам і зажадав, щоб вони чекали транспорт за півгодини до відправлення. В результаті він запізнився, але відмовився вибачитися.

У своєму наступному пості Чорногуз розповіла, що автостопом дісталася до Рівного. Вона також повідомила, що водія по прибуттю в Київ «чекає теплий прийом».

Загиблий Микола Сорочук та Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Загиблий Микола Сорочук та Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Волонтерка на похоронах свого хлопця у Луцьку: