Армія США підтвердила катастрофа літака в Афганістані. «Талібан» не причому

Немає ніяких ознак того, що авіакатастрофа американського літака в Афганістані сталася в результаті ворожої атаки.

Про це на своїй сторінці в Twitter заявив представник американського контингенту в цій країні Сонні Леджетт.

«Літак Bombardier E-11A розбився в афганській провінції Газні. Причина аварії поки не встановлена, проте ознак того, що літак був збитий, немає», — написав він.

Американець уточнив, що твердження талібів про ймовірне падіння ще одного літака невірні.

У свою чергу телеканал Fox News з посиланням на джерело повідомило, що на борту цього літака перебували до п’яти осіб.