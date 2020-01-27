Кашель ні при чому: лікар назвала головний симптом коронавіруса

Сімейний лікар Рита Гофман розповіла, що коронавірус-2019-nCoV характеризується не кашлем.

«Люди бояться кашлю і болю за грудиною. Насправді, пневмонія, викликана коронавірусом, характеризується не кашлем. Вона характеризується запаленням судин легенів, а це зовсім інше», – пояснила вона OBOZREVATEL.

«Дуже сильна інтоксикація, дуже високий рівень температури і брак повітря. Не кашель, а важко дихати. Тому що уражаються не повітроносні шляхи, а судини», – підкреслила вона.

У той же час медик зазначила, що, хоча коронавірус не є грипом, «коли він протікає важко, тяжкість його перебігу обумовлена тим же, чим обумовлена тяжкість перебігу пташиного чи свинячого грипу. Наприклад, у багатьох він може протікати з нудотою і блювотою. Практично така ж картина, як при тяжкому грипі».