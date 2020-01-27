«Вічна слава героям!»: Два військових ЗСУ віддали своє життя на Донбасі за Україну

На території Донбасу, де проводитися операція Об’єднання єднаних сил, представники незаконних збройних формувань дванадцять разів застосували щодо українських захисників озброєння, заборонене мінських домовленостей.

Наслідками того вчора, двадцять шостого січня, стала загибель двох бійців ЗСУ.

Згідно з оприлюдненим прес-центром штабу ООС повідомленням, на Сході української держави в зоні проведення операції Об’єднання єднаних сил вчора обстрілювали Збройні сили України на Донбасі з мінометів 82 і 120-міліметрових калібрів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів великого калібру, а також інших видів озброєння. Загалом, було зафіксовано дванадцять обстрілів.

Протягом вчорашнього дня, 26 січня на Сході української держави загинули двоє бійців Збройних сил України. Один з них був убитий в результаті обстрілу, а інший підірвався на міні. Раніше сьогодні ми вже повідомляли, що в Донецьку після години ночі прогримів неймовірної сили вибух. Повідомлялося, що у нічний час, двадцять сьомого січня на території тимчасово окупованого російськими найманцями Донецька, Вуглегірська, Дебальцеві, а також Єнакієво, місцеве населення чує потужні вибухи снарядів, які розривалися з такою силою, що вікна і стіни тремтіли в будинках.