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Дуда запропонував Зеленському спільно увічнити пам’ять солдатів, які боролися проти більшовиків

28.01.2020

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував українському колезі Володимиру Зеленському спільно вшанувати пам’ять солдатів двох країн, які боролися проти більшовиків.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ми говорили про спільні дії в цьому році для зміцнення зв’язків між країнами. Я запропонував спільно увічнити пам’ять українських і польських солдатів, які у 1920 році боролися проти більшовиків», — сказав Дуда на спільній прес-конференції з Зеленським.

Президент Польщі зазначив, що польських солдатів вони символічно називають «солдатами Пілсудського». «В Україні в той час був Петлюра і були українські солдати, які так само хоробро билися в цій війні і віддали життя за те ж справа, що і наші солдати «, — додав Дуда.

Як відомо, у квітні 1920 року відбулася Київська операція війська польського — наступальна операція військ польської армії УНР, метою якої було відбити Київ у більшовиків.

Зайняти Київ вдалося лише на кілька тижнів, після чого він знову перейшов під контроль Червоної армії.

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