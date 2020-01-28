Полицейские в Киеве поймали грабителя певицы Maruv

Столичные полицейские задержали вора, который в центре Киева обокрал автомобиль певицы MARUV (Анны Корсун), похитив сумку с документами, деньгами и ценными вещами.

Об этом сообщает “Апостроф” со ссылкой на “Украинскую правду”.

Как сообщила изданию пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, оперативно-разыскными мероприятиями было установлено, что кражу совершил гражданин Грузии, 1979 года рождения. 24 января ему было объявлено о подозрении, сейчас он находится под стражей.

В частном доме на окраине Киева, где временно проживал подозреваемый, был произведен обыск. Здесь были обнаружено оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики, а также некоторые краденные вещи.

“Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили у нее из машины 11 января”, – сообщила Надежда Максимец.

Суд определил залог для выхода из-под стражи в размере 630 тысяч гривен, пока что он внесен не был. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.