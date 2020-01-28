У Києві шахраї виманили у жінки мільйон гривень

У Києві шахраї виманили у жінки майже 1 млн гривень.

Для цього 23-річний хлопець та його подільниця використали стару схему: зателефонували жінці та повідомили, що її донька збила людину. Щоб уникнути покарання, треба заплатити. Мовляв, людина, яка забере гроші, уже чекає біля під’їзду.

Потерпіла в паніці зібрала всю готівку, яка була в домі, й передала шахраю 39 тисяч доларів і 100 євро. У перерахунку на гривні – це близько 970 тисяч гривень.

«Телефонного шахрая» вдалося затримати. Його дії кваліфіковані за частиною 4 статті 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Зараз підозрюваного взято під варту з альтернативою внесення застави в розмірі понад 973 тисяч гривень. Йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.