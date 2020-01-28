Глава BP: Ціни на нафту вже ніколи не досягнуть 100 доларів

Глава British Petroleum Роберт Дадлі не вірить, що коли-небудь в майбутньому ціни на нафту знову досягнуть 100 доларів за барель. Таку думку він висловив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

“Використання нафти і вугілля буде з часом скорочуватися. Безумовно, нафта ще багато десятиліть буде використовуватися в нафтохімії. Але у виробництві електроенергії буде відбуватися поступове заміщення нафти газом та іншими джерелами енергії”, – сказав він в інтерв’ю агентству ТАСС.

Дадлі вважає, що “скорочення глобального попиту на нафту буде мати місце вже в цьому столітті”. При цьому в окремих країнах падіння попиту може бути значним у разі введення обмежень на використання двигунів внутрішнього згоряння.

Висока волатильність цін на нафту малоймовірна також із-за появи третього гравця на ринку нафти – США. Можливість стрімкого збільшення видобутку американськими компаніями практично виключає ймовірність виникнення дефіциту нафти де-небудь у світі, так як компанії з США “можуть легко його заповнити”, вважає Дадлі.

США створили цінової демпфер на ринку нафти, від чого ціни тепер не будуть коливатися так сильно, як у колишні часи, вважає глава BP. А з-за підвищеної уваги світової громадськості до питання про вплив нафтових проектів на екологію посилиться тиск на бізнес видобувних компаній.

Заборони на видобуток нафти не допоможуть екології, вважає глава BP

ESG рейтинги (незалежні рейтинги, які оцінюють діяльність промислових компаній по трьом чинникам: навколишнє середовище, соціальна сфера і управління – прим. ТАСС) вже сьогодні ускладнюють залучення фінансування для таких проектів, хоча, на думку Дадлі, такий підхід є занадто спрощеним”. “Так, європейські та деякі американські компанії страждають від цього явища”, – сказав він.

Введення заборон на нафтові проекти, про що багато говорили в Давосі, не вирішить проблему зниження шкідливих викидів, вважає голова ВР. Населення Землі в найближчі 20 років, за прогнозом ООН, збільшиться ще на 2 млрд осіб, що еквівалентно появі ще одного Китаю і США на планеті. І світу знадобиться енергія.

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) зараз забезпечують лише 3-4% всієї потреби. Ці виклики змінять вигляд галузі вже в найближчі 10 років і перетворять сьогоднішніх нафтовиків в багатопрофільні енергетичні компанії. Вони будуть багато вкладати в технології і проекти, які сьогодні не так рентабельні, як нафта і газ проекти, але дозволяють мінімізувати вплив на навколишнє середовище, впевнений Дадлі.