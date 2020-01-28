По Борисполю ездила девушка под кайфом

Автомобилистку задержали утром 28 января на ул. Киевский Шлях. У автомобиля Alfa Romeo не горела лампа левой фары в режиме ближнего света, за что машину и остановили патрульные.

Во время общения патрульные заметили у 33-летней женщины явные признаки наркотического опьянения: расширенные зрачки, не реагирующие на свет, дрожание пальцев рук, поведение, не соответствующее обстановке. Проходить освидетельствование на состояние опьянения женщина категорически отказалась.

При оформлении административных материалов инспекторы выяснили, что гражданка уже лишена водительских права управления за подобное правонарушение.

Патрульные составили на женщину протокол по ч.2 ст.130 (повторное на протяжении года вождение в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по ч.4 ст.126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.