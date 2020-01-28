У Болгарії на мілину сіло українське судно

На півночі Болгарії українське судно сіло на мілину, заблокувавши рух кораблів через річку Дунай.

Про це повідомляє MarineLink з посиланням на Морське агентство Болгарії.

“Судноплавство через річку Дунай було заблоковано на півночі Болгарії у вівторок після того, як українське судно сіло на мілину через низький рівень води”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через інцидент у районі міста Белене застрягли ще 15 суден, поки український корабель намагалися витягти.

Інформації про те, які вантажі перевозять кораблі, поки що немає.

Уряд Болгарії заявив, що капітан українського судна буде оштрафований за недотримання обмеження глибини в 22 дециметри. За їх даними, судно пройшло з осадкою в 23 дециметри.

Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна до Західної Європи.

У Морському агентстві Болгарії заявили, що не знають, коли Дунай буде знову відкритий для судноплавства.