Підвищення кислотності у Тихому океані завдало шкоди крабам

У Тихому океані кислотність підвищилася до критичного рівня, спричиняючи розчинення раковин крабів. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

“Тихий океан окислюється з такою швидкістю, що краби Dungeness, одні з найцінніших ракоподібних на північному заході Тихого океану, зазнають пошкоджень через роз’їдення оболонок і пошкодження їх органів чуття”, – йдеться у повідомленні.

За результатами дослідження, хоч окислення океану не є несподіванкою, саме пошкодження крабів є передчасним, адже кислотність не передбачала, що це настільки швидко спричинить пошкодження крабів.

“Якщо краби уже постраждали, нам потрібно впевнитись, що ми приділяємо достатньо уваги різним компонентам харчового ланцюга, поки не пізно”, – зазначили дослідники.

Наразі дослідники вивчають окислення океану та те, як зміна рівня pH впливає на узбережжя.