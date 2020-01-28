Стало відомо про термінову поїздку Нетаньяху в Москву

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поїде до Москви у середу, щоб поінформувати президента Росії Володимира Путіна про план близькосхідного врегулювання глави Білого дому Дональда Трампа. Про це повідомила прес-секретар Нетаньяху Ганна Йонатан Леус.

«Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху збирається вилетіти з США в Москву для того, щоб у середу ознайомити президента Володимира Путіна з «оборудкою століття» президента США Дональда Трампа та обговорити різні питання регіональної порядку денного», – сказала вона, передає ТАСС.

Нагадаємо, в понеділок Трамп заявив, що у вівторок Білий дім оприлюднить план близькосхідного врегулювання.

Раніше повідомлялося про намір Трампа оголосити, що термін для підготовки до реалізації «угоди століття» займе чотири роки.

Нагадаємо, США придумали план «операції століття, за допомогою якої планується врегулювати палестинську проблему. Однак у пропонованій американцями угоді угледіли «змова проти Палестини».