«Слуги народу» хочуть обкласти податком Netflix і соцмережі: подробиці законопроекту

Народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект про обкладення податком стриминговых сервісів, соцмереж та інших онлайн-сервісів. Відповідний проект закону №2634 опублікований на сайті парламенту.

Автор документ пропонує ввести податок на додаткову вартість для всіх постачальників електронних послуг:

Сервіси постачання зображень, текстів, фотографій, електронних книг та журналів;

Сервіси постачання відео за запитом, ігор, азартних ігор, у тому числі постачання послуг з участі в таких іграх;

Сервіси для доступу до інформаційних, комерційних, освітніх і розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів.

Сервіси хмарного зберігання даних;

Сервіси поставки (передача прав на використання програмного забезпечення і поновлень до нього;

Сервіси надання рекламних послуг у Мережі, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

У тому випадку, якщо парламентарії підтримають законопроект, податок буде введений відносно таких великих компаній як Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервісу Booking.com і багатьох інших. Це відіб’ється на вартості наданих ними послуг, у тому числі підніметься ціна на підписки і рекламу в соціальних мережах.

У пояснювальній записці йдеться про те, що такий досвід позитивно вплинув на стан економіки в інших країнах, де був введений податок. Зокрема, в РФ і Білорусі, де збільшилися надходження до держбюджету після введення податку.

Законопроект пропонує закріпити в Податковому кодексі перелік електронних послуг і компаній, які постачають їх, а також встановити порядок сплати податків. Для реєстрації нерезидентом-платником міжнародним компаніям необхідно буде скористатися спеціальним веб-сайтом. З його допомогою можна буде подавати податкову декларацію і отримувати повідомлення про розміри податку та можливі штрафи. Сума штрафу за несплату податку становить 8 тис. 500 грн.