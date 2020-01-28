Зеленський в Омані: в ОПУ розкрили дані про скандальну поїздку

В Офісі президента України не володіють детальною інформацією про візит глави держави Володимира Зеленського в Оман на початку 2020 року.

Про це йдеться в офіційній відповіді ОПУ, який отримали «Українські новини«.

У документі зазначено, що публічна інформація про зустрічі з відповідальним за іноземні справи міністром і виконавчим директором Генерального державного резервного фонду 5-6 січня розміщено на сайті президента.

При цьому вартість поїздки, і хто супроводжував Зеленського в Омані, повинні відповісти в Державному управлінні справами і Управлінні державної охорони.

«Інформація про інших порушених у вашому запиті питання відсутня в Офісі президента України», – повідомили в ОПУ.

Відзначається, що в Офісі так і не відповіли, з чиєї ініціативи був візит в Оман, і якими авіарейсами він здійснювався. Також не була надана інформація про програму зустрічі або інших заходах у зарубіжній країні.

Також у відповіді ОПУ говориться, що Зеленський в 2019 році здійснив вісім офіційних і п’ять робочих візитів до 12 іноземних держав.

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента

Відповідь ОПУ про закордонні візити президента