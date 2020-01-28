У Києві поліцейський займався сексом з повіями, щоб розкрити справу

Співробітник правоохоронних органів отримував сексуальні послуги у стриптизерок, щоб довести факт проституції. Про це повідомляється у відповідному рішенні суду.

У вересня 2019 року поліцейський відвідав стриптиз-клуб у центрі Києва.

Спочатку йому за 1 тисячу гривень станцювали приватний танець. А потім за 5 тисяч гривень він отримав послугу орального сексу.

На наступний день він повернувся і знову отримав ті ж послуги.

Він розповів, що стриптезерши тримали гроші в коробці у себе в гримерці. Частина отриманого доходу забирала господиня закладу. Її затримали.

Їй інкримінується стаття 303 КК України (сутенерство або втягнення осіб у заняття проституцією). Повідомляється, що обвинувачена визнала провину, в силу чого їй було призначено 4 роки позбавлення волі умовно.