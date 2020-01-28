У світі виявлені перші випадки зараження коронавірусом людей, не були в Китаї

У вівторок, 28 січня, Міністерство охорони здоров’я Німеччини підтвердило перший випадок зараження коронавірусом нового типу 2019-nCoV в країні.

Пацієнт виявлено в Баварії в місті Штокдорф. Чоловік ізольований. Почуває себе добре. Всіх, хто знаходився з ним у тісному контакті, поінформували про симптоми, запобіжні заходи і шляхи передачі інфекції. Фахівці Інституту імені Роберта Коха заявили, що ризик зараження інших жителів Баварії розцінюється як низький.

Встановлено, що німець заразився вірусом від жительки Китаю, яка нещодавно прилітала в Німеччину. Вони обидва працюють в компанії Webasto. Її центральний офіс знаходиться в Штокдорфе. У жінки виявили вірус, коли вона повернулася додому в Китай. Китайські медики одразу ж повідомили німецьким колегам про це. Як виявилося, не даремно.

Баварський випадок є першим підтвердженим зараженням вірусом нового типу 2019-nCoV, який виявлено у людини, не відвідував Китай. Другий випадок зафіксували японські медики. Про нього повідомив 28 січня міністр охорони здоров’я Кацунобу Като. Вірус знайшли у водія автобуса, який перевозив дві групи туристів з Уханя. Всього в Японії коронавірус виявили у шести чоловік. У п’ятьох з них захворювання діагностували після відвідування Китаю.

Станом на 28 січня зараження коронавірусом 2019-nCoV у Китаї виявлено більш ніж у 4 500 осіб, а кількість померлих становить 106 осіб. Пекін обмежила транспортне сполучення з низкою мегаполісів, фактично помістивши під карантин понад 56 мільйонів людей у 18 містах провінції Хубей.