В’ятрович розкритикував законопроєкт Бужанського “про Третій Рейх та інші радянські республіки”

Колишній очільник УІНП, історик і народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир в’ятрович розкритикував законодавчу ініціативу одіозного “слуги народу” Максима Бужанського.

“Про Третій Рейх та інші радянські республіки”. Так, саме таку формулу пропонує записати в українському законодавстві “слуга народу” Максим Бужанський, відомий епатажними заявами й не менш епатажним законопроєктами. Ці проєкти настільки абсурдні, що навіть його рідна фракція їх не підтримує.

Але є в цьому абсурді цікава закономірність – логіка цих проєктів дивним чином співпадає із забаганками Москви і російськими уявленнями про те, яким має бути українське законодавство. І закон про державну мову скасувати, і закон про люстрацію визнати таким, що втратив чинність, і в школу повернути русифікацію, і так далі”, – пише у Facebook в’ятрович.

“І вісь нарешті депутат Бужанський узявся за іншу улюблену кремлівську тему – “вдосконалення” законодавства про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів.

Зареєстрований ним під номером 2797 законопроєкт має гучну назву “Про внесення змін до деяки законодавчо актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму”.

Вже сама назва наче списана з російських агіток або відкопаних на смітнику історії законопроєктів іншого відомого борця з “легалізацією нацизму” – зрадника України Вадима Колесніченка”, – написав історик і нардеп.