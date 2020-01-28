Екстрадований з Грузії екс-заступник міністра енергетики заарештований з заставою в 6 млн гривень

Слідчим суддею Вищого антикорупційного суду обрано запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості України за часів президента Януковича Ігорю Кирюшину — утримання під вартою строком на 45 днів з правом внесення застави в розмірі майже 6 млн гривень, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби САП.

“28 січня 2020 року за результатами розгляду слідчим суддею Вищого антикорупційного суд клопотання детектива НАБУ, яке погоджене прокурором САП, колишньому заступникові міністра енергетики та вугільної промисловості України за часів президента Януковича, якого 27 січня поточного року екстрадували з Грузії, застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 45 днів з правом внесення застави в розмірі майже 6 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.

Так, учасники злочинного угруповання, до складу якої входив зазначений екс-чиновник, у 2010-2014 роках продавали приватним компаніям зріджений газ, видобутий ПАТ “Укрнафта” (50% + 1 акція належать державної НАК “Нафтогаз України”) і ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать НАК “Нафтогаз України”) за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню, однак насправді перепродували його іншим суб’єктам господарювання, а ті вже випускали у вільний обіг. Внаслідок таких дій державним підприємствам завдано збитків у розмірі понад 2 млрд гривень, повідомили в САП.

Дії вищезазначеного особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

Слідство триває.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої “газової схеми” в розкраданні коштів при видобутку й продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”.