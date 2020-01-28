Зеленський ходить по лезу ножа — The American Interest

Після майже шести років конфлікту з Росією сьогодні в Україні склався кілька мінливий спектр громадської думки, який в цілому розбивається на два табори.

Це аж ніяк не ті табори, на які українців звикла — помилково — ділити кремлівська пропаганда, на партію миру і партію війни. Насправді вони діляться на тих, хто вірить в успіх переговорів про мирну угоду з Росією про суверенітет України, і тих, хто не вірить.

Президент України Володимир Зеленський беззастережно розмістився в першому таборі. Поряд з обіцянкою поборотися з корупцією саме підхід Зеленського до мирних переговорів — протипоставлений політиці суверенітету через опір колишнього президента Петра Порошенка — забезпечив йому переконливу перемогу на виборах.

На жаль для Зеленського, події наче змовилися проти нього: йти по обраному ним шляху значить не тільки розхитати уряд зсередини, але й підірвати українські позиції проти великого північного противника. На загальну думку, на своєму першому серйозному випробуванні — саміті в Нормандському форматі 9 грудня — Зеленський проявив себе гідно, але стан справ, як і раніше непропорційно невигідне як Україні взагалі, так самому Зеленському.

Основна проблема полягає в тому, що російсько-український конфлікт по суті своїй асиметричний, і більшість асиметрій — але, що примітно, аж ніяк не працюють на користь Росії.

Справа не тільки в тому, що Росія більше, численнішим, сильніше і багатше України. Для України, на відміну від Росії, це боротьба за виживання. Бойові дії розгорнулися на українській землі, це український житловий фонд, інфраструктура і промислові підприємства руйнуються, а українці гинуть мало не щодня. Тому конфлікт похмуро нависає над усіма сторонами життя української. При цьому для більшості росіян війна де-то далеко і у повсякденне життя майже не втручається. Починаючи з 2015 року масштаби бойових дій і прямого участі російських військових скоротилися, і це гарантує, що російські жертви незначні і їх можна легко замаскувати під жертви військових навчань. Західні санкції і витрати на утримання клієнтів Кремля на Донбасі, безумовно, висмоктують соки з російської економіки, але в середньостроковій перспективі це тягар терпимо.

Більш того, економічне і географічне перевагу Росії на пострадянському просторі дозволяє їй витягти з дестабілізації України максимум. Найголовніше, що завдяки допитливою трубопровідної політику, яку він веде з 2005 року, Путін близький до того, щоб повністю виключити Україну з циклу. Росія економічно залежить від експорту вуглеводнів у Європу, а трубопровідна інфраструктура йшла переважно через Україну, аж до теперішнього моменту серйозно обмежуючи свободу дій Москви. Всяке порушення транзиту газу через Україну загрожує втратами «Газпрому» на прибуткових європейських ринках, і тому будь-які широкомасштабні військові дії Росії проти України негайно спричинять за собою катастрофічні фінансові наслідки для Москви. Путіну невимовно пощастило, що момент максимальної вразливості України настав у 2014 році, до того як Росія реалізувала свою стратегію обходу трубопроводу. Якщо будівництво газопроводу «Північний потік-2» буде завершено до 2020 року, за планом, Москва зможе скористатися ситуацією повною мірою, якщо в майбутньому низка подій дозволить нанести рішучий удар по братньому, але ненависного сусіда.

Недавні санкції США проти «Північного потоку — 2», судячи з усього запізнилися, і завершення проекту навряд чи завадять. Однак потреба Москви продовжувати транзит газу в Європу тим часом привела до компромісного угодою, підписаною 31 грудня. Воно зобов’язує Росію продовжувати значний — незважаючи на скорочення — транзит газу через Україну протягом п’яти років. Щоб українці не дуже пишалися своєю майстерністю на переговорах з Москвою, їм слід задуматися над зловісним послужним списком російської трубопровідної інфраструктури, — у якій то й справа виникають масштабні проблеми з технічним обслуговуванням і навіть трапляються зовсім незрозумілі вибухи, причому всякий раз це служить інтересам Кремля і дозволяє відключити впертим сусідам нафту або газ. Тому нехай ніхто не дивується, якщо незабаром після завершення будівництва «Північного потоку — 2» і «Турецького потоку» транзит газу через Україну зіткнеться з якоїсь катастрофічною несправністю на російській території, яка не піддається ні пояснень, ні оперативному виправленню, даючи Росії сумнівні «технічні» підстави ігнорувати договірні зобов’язання.

У Кремля також незрівнянно більше можливостей, щоб обсипати противника щедротами або відбирати їх, — вільне пересування товарів і людей; обмін полоненими (один з пріоритетів Зеленського); міцне припинення вогню з проросійською боку лінії зіткнення; деяка перепочинок від інтенсивної русифікації для стрімкого скорочення числа жителів Донбасу, які намагаються зберегти українську ідентичність.

Путін дав, Путін взяв. У Кремля величезні і багатогранні можливості катувати Київ, і Зеленський майже нічого не може з цим вдіяти — передбачити дії Росії, парирувати кроки Москви або помститися тим же.

Не маючи можливості відобразити болючі удари з Москви або нанести такий же удар Росії, українцям, що ратують за суверенітет через опір, загрожує жахлива перспектива затяжної боротьби з тривалими періодами політичного і економічного маневрування, переміжними випадковими «відкритими» війнами, — щось на зразок Столітньої війни XXI століття. Тому не дивно, що так багато українців схиляються до врегулювання шляхом переговорів.

Відчуваючи куди менший тиск і маючи у своєму арсеналі широкий набір знарядь, Москва веде переговори з позиції відносної сили і може дозволити собі довгу партію. Але яка довгострокова мета Москви? Щодо російської війни в Україні висловлюються різні припущення, — що не дивно, оскільки я сумніваюся, що сам Путін може більш-менш виразно сформулювати мінімальні вимоги Росії або вказати точку, коли Росія відмовиться від своїх далекосяжних планів і піде на компроміс.

Ряд аналітиків пропонує так звану фінляндизацію, — Україна залишається нейтральною, відмовляється від членства в НАТО або ЄС, — як розумну поступку в обмін на повернення Росією Донбасу. (Причому навіть у гіпотетичних сценаріїв Крим зазвичай не розглядається). Показово, що варіант фінляндизації розрахований виключно на Захід, а не на росіян, — більшість росіян сприймуть його не як компроміс або нічию, а суто як поразку.

Путіним рухає не стільки тривога з-за можливого розширення НАТО, а переконаність, що Україна — цілком або частину її — російська вотчина, несправедливо відчужена. Основна мотивація Кремля — не страх, гнів прихильника «возз’єднання споконвічних земель». Цей момент Путін сам неодноразово підкреслював — останній раз в кінці минулого року на щорічній прес-конференції 19 грудня. Тоді він назвав землі на північ від Чорного моря (тобто південну третину України) «споконвічно російськими територіями», які «нічого спільного з Україною не мали», але Ленін «дещо дивним рішенням» передав їх новоствореної Української РСР.

Насправді ж велика частина північного Причорномор’я вперше потрапила під владу Москви лише в 1783 році, тому навряд чи ці землі можна вважати «ісконно русскімі». Більш того, як видно з переписів 1897 і 1926 років у населенні регіонів, які Ленін «дивним рішенням» передав Україні, переважали якраз українці. Вражаюче твердження Путіна відображає мислення, яке я вперше почув більше 20 років тому від російського дипломата, — що «справді» українські землі нібито зводяться до трьох західноукраїнських областях, відомим як Галичина чи Галичина. Більш того, аж ніяк не випадково, що ті ж самі південні регіони України, згадані Путіним, стали метою невдалої спроби Росії в 2014 році створити якесь об’єднання під назвою «Новоросія», яка відокремиться від України приєднається до Росії.

На жаль, за свіжими роздумами Путіна на тему «споконвічно російських територій» на північ від Чорного моря стоїть не людина, готовий піти на компроміс навколо земель, які вважає священними і належать Росії по праву, але ідеолог, який розраховує відродити вигадану «Новоросію» за першої ж можливості. І коли справа доходить до створення “Русского Мира” — опори путінської стратегії перетворення Росії в незалежний центр сили в багатополярному світі — Україна залишається головним трофеєм, обов’язковою складовою успіху.

У результаті всередині країни Зеленському загрожує та ж небезпека, що і кожному політику, який наобіцяв більше, ніж може дати. Ознаки його готовність вести переговори на умовах Путіна (зокрема, прийняття формули Штайнмайера) вже викликали протидію з боку тих, хто не вірить, що Москва готова прийняти суверенітет України.

Однак посилення підходу Зеленського — а по суті, повне або часткове прийняття суверенітету через опір, політики його непопулярного попередника, — загрожує позбавити його підтримки стомленого війною електорату, переконаного, що врегулювання в найближчій перспективі цілком можливе. Знайти квадратуру цього кола буде непросто — і загрожує ризиком внутрішньої дестабілізації, ніж не забуде скористатися Москва.

Потенціал для короткострокових, самопричиненных розбіжностей в Україні — не єдиний фактор на користь Росії. Ангела Меркель, давній супротивник Путіна у Німеччині, сходить з геополітичної сцени — але не раніше, ніж надасть неоціненну допомогу давньої мети Путіна з прокладання трубопроводів в обхід України. Берлін вважає, що домігся поступки з точки зору подальшого транзиту російського газу через Україну, але, як я вже припускав, позбавити її сили буде нескладно. Коли «Північний потік — 2» запрацює, невже хтось думає, що Німеччина його закриє, якщо Росія відмовиться від транзиту через Україну?

Більш того, вражаюча трансформація Еммануеля Макрона — з самих антипутински налаштованих кандидатів у президенти він перетворився в головного європейського «путинферштейера», як кажуть німці, і НАТО-песиміста. Грандіозна ідея Макрона, що зв’язує Росію з Європою (або, навпаки, Європу з Росією?), якщо і приділить увагу українським інтересам, то лише мимохідь. Що стосується військової могутності Європи, то вельми сумно, що в своєму інтерв’ю журналу The Economist Макрон майже цілком зосередився на нібито «смерті мозку» у НАТО замість того, щоб відверто визнати, що у власній слабкості Європа винна сама. Чесно кажучи, вже якщо і порівнювати дисфункцію НАТО з невиліковною хворобою, то найкраща аналогія — це не смерть мозку, а м’язова дистрофія. Подання Макрона про сильної, незалежної Європі, яка може за себе постояти у військовому відношенні, може, і не вилікує проблему, але всяко краще панівного поєднання самозаспокоєння і самообдурення, ніби догляд Трампа з Білого дому якимось чином поверне трансатлантичну чемність і прикриє військову слабкість Європи.

Що ж до США, то роль України в драмі навколо імпічменту Трампу Київ, як не дивно, майже не зачепила. Що стосується більш широкої прихильності США європейської безпеки, то перемога Байдена в 2020 році послабила б трансатлантичну напруженість, але при цьому принесла би лише тимчасовий перепочинок від внутрішнього тиску з метою урізати зобов’язання США за кордоном. Більше того, перемога демократичного соціаліста в 2020 році або згодом ознаменує собою масштабну переорієнтацію бюджету з оборони/безпеки на соціальні програми і «новий зелений курс». В результаті США стануть дзеркальним відображенням Європи — полум’яними послідовниками принципу багатосторонніх відносин, але без військових засобів для підтримки європейської безпеки на практиці. Трансатлантична чемність відновиться — але якою ціною?

Якщо росіяни вважають, що «історична Україна» обмежується Галичиною (а це лише десята частина сучасної України), якщо вони щиро вірять, нехай і грунтуючись на виборчій і досить своєрідному розумінні історії, що більша частина території України вкрадена у Росії, і якщо у них є достатні підстави вважати, що Україна ослабне і ще глибше зануриться в хаос, а Захід втратить до неї інтерес, то з чого Путіну поступатися тим, що він вважає кровної вотчиною Росії, визнавати територіальну цілісність України або повертати Донбас, — якщо це не троянський кінь? І все ж цей неймовірний сценарій — передумова, на якій будується будь-яка надія на швидке врегулювання конфлікту на Донбасі шляхом переговорів.

Але навіть при тому, що проти Києва грають міченими картами, поразка далеко не вирішене. Для України просте виживання — вже перемога. Для Росії ж перемога — результат більш складний і нюансований. Мета полягає не в тому, щоб звернути Україну в тліючі руїни, а в тому, щоб включити країну більш-менш недоторканою в Російський світ. Підхід Кремля неминуче включає в себе військову складову, але Москві доведеться якимось чином підірвати Україну, не знищивши її повністю. Шуканий сценарій — Крим 2014 року, а не Донбас. Тому російські військові операції будуть вкрай обмежені і гранично точні. Успіх залежить головним чином від переконаності критичної маси українців, що їх мова і національна ідентичність — відхилення від норми і що, перефразовуючи назву політичної партії 1990-х років, «їхня домівка — Росія». І все ж малоймовірно, що яке б не було поєднання тиску, умовлянь і втоми українців від війни — хай і протягом тривалого періоду часу — призведе до такого результату. Нехай величезні переваги Росії можуть сильно зіпсувати життя противнику, але шанси Москви досягти максимальних цілей невеликі. Як не дивно, асиметрія конфлікту зачіпає обидві його сторони.

Кірк Беннет — працівник дипломатичної служби США у відставці, який служив як у Москві, так і в Києві.

The American Interest (США)