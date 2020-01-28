Чоловік Венедиктової впливає на політику ДБР та проводить співбесіди – ЗМІ

Чоловік виконуючою обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової, який працює в департаменті кіберполіції, впливає на роботу Бюро.

“Після скандального звільнення керівника ДБР Романа Труби його місце зайняла депутатка від “Слуги народу” Ірина Венедиктова. Її чоловік Денис Колесник є співробітником департаменту кіберполіції Нацполиции. І, за словами співрозмовників “Української правди”, Колесник має величезний вплив на роботу ДБР: Венедиктова бере свого чоловіка на важливі зустрічі, з’являвся він і в будівлі Державного бюро розслідувань”, – йдеться в статті.

Джерела УП в ГБР розповідають, що Колесник навіть впливає на кадрову політику відомства. Завдяки йому був призначений на посаду радника Венедиктов скандальний Руслан Бірюков, який довгий час працював в Національній поліції і входив до складу конкурсної комісії з ДБР в 2018 році.

Колесник часто супроводжує дружину під час робочих зустрічей і навіть проводить співбесіди з потенційними співробітниками.