Старий боржок, або Як посварилися олігархи Насалик і Димінський

На перший погляд – історія малоцікава: ну подумаєш — доларовий мільйонер Ігор Насалик зайвий мільйон забув вписати в декларацію про майновий стан і доходи?

Але мова в УД, яке призвело колишнього міністра на лаву підсудних, йде про борг, який він категорично заперечує. Цікавою цю історію робить таємна кухня призначень на найвищі посади в нашій країні і лобіювання інтересів ФПГ призначенцями.

В чому інтрига? Один товстосум-політикан стверджує, що його хоче «кинути» другий. А другий – що його намагався підкупити (а коли не вдалося — обмовив) перший. Якщо вірити цьому другому, він ще з 1998го відмовився від потужного бізнесу, щоб стати мером у депресивному містечку і жити на зарплату в 11 тисяч гривень. І ось — удар долі, жахлива несправедливість – непідкупного колишнього міністра тягають по судах за відмову вчинити корупційні діяння…

1.«У нас як робиться технічна експертиза? Знищуються всі екземпляри підпису під час експертизи»

Вищий антикорупційний суд, 23 січня. Охорона на вході в суд не гірше, ніж в аеропорту. Рамка, детектор металу, сканер, огляд речей.

Екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик приходить за 20 хвилин до початку засідання і теж вивертає кишені. Він посміхається, які зустрічали його в холі адвокатам.

Насалика звинувачують у внесенні недостовірних відомостей в декларації в період 2015-2018 років. Стаття 366-1 КК: «Декларування недостовірної інформації (подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації) карається штрафом, громадськими роботами, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років».

Фабула, за версією САП, така: у 2014ом, взявши дві позики у свого товариша, в наступних деклараціях їх не відбив. І не повернув кредитору ні копійки. А закон вимагає декларувати і суми позик, і кількість повернутих грошей (навіть, якщо повернений нуль гривень – чиновник зобов’язаний згадати про них у деклараціях).

12.00. Слухання по суті обвинувачення починається без запізнення.

Поруч з Ігорем Насаликом розсідаються в залі 4 захисника. З’ясовується, повинні були бути ще двоє, але не з’явилися. Але обвинувачений не проти почати без них.

Прокурор зачитує свою папір: обвинувачений, будучи нардепом, а потім і міністром, не відобразив у деклараціях з 14 по 18 роки отриманий 10.07.14 від Петра Петровича Димінського позику в розмірі 1, 249 млн. доларів.

Обвинувачений на прохання суду подається: уродженець Кіровоградської області, проживає на Хрещатику, неповнолітніх дітей немає.

«Я вже старий», — кокетує 57-річний колишній міністр, демонструючи відмінну фізичну форму. Насалик — відомий бодібілдер, і в суд одягнув обтягуючий біцепси кофтинку.

Головуючий суддя «розжовує» обвинувачення і запитує: все зрозуміло?

«Мені незрозуміло висунуте звинувачення», — каже Насалик.

Ігор Степанович пояснює, що боргові зобов’язання він не визнає. Претензії Петра Димінського оскаржує в Печерському райсуді. А в НАЗК йому надали роз’яснення: вносити до декларації відомості про ті зобов’язання, які оспорюються, не потрібно (поки йде суперечка). Димінського він називає персонажем.

Суддя відповідає: «Ваші контраргументи говорять про розуміння суті обвинувачення. Ті, що ви щойно оголошували — це незгода з обвинуваченням. Суд переконався в тому, що суть вам зрозуміла і тому суд переходити до наступної стадії».

Обвинувач: «Ми будемо доводити, що підпис виконано Насаликом. Спочатку був надрукований текст, потім на цей текст наносився підпис Насалика. У слідства є розписка та висновок експерта».

Прокурор каже, що у САП є інформація про те, де і з ким перебував Насалик 10.07.14. Він перераховує докази, якими володіє звинувачення: є жорсткий диск з файлом, який містить договір позики. Є дані з’єднань абонентів, які перебували у Львові на вул. Винниченка д. 14 у день укладення договору позики. Є інформація про з’єднання абонента Насалика. Є виписка з особового рахунку Димінського в Банку інвестицій і заощаджень (банк самого Димінського – Прим.Ред). Є роздруківка смсок Насалика. Є свідчення. І тд. і тп…

Виступає адвокат колишнього міністра. Витіювато гне лінію про «незрозумілості звинувачення». З його промови і правда незрозуміло, чи оспорює він факт отримання позики. Або тільки заперечує необхідність внесення відомостей у декларацію.

Закінчує захисник промову так: «Ми доведемо, що справжній мотив слідства був — не допустити Ігоря Степановича до виборів. Має місце не боротьба з корупцією, а політичний мотив».

Знову постає Насалик і розставляє акценти: він звернувся в поліцію, і там, в результаті експертиз було встановлено, що ті договори позики (а всього їх два), про яких згадував у промові прокурор, є підробленими. «Цей персонаж» (Димінський) всі підробив. Він переховується за кордоном, з-за того, що скоїв смертельне ДТП. І показаннями свідків Насалик не радить вірити — вони змінювалися раз 5 чи 6.

Адвокат екс-міністра звинувачує САП у незаконному втручанні в діяльність Печерського райсуду, який у цивільному процесі з 2017 року розглядає спір між Димінським та Насаликом. Захист клопоче про призначення нових експертиз підпису Ігоря Насалика на договорі позики і розписці, на які спирається обвинувачення.

Прокурор заперечує: «У нас як робиться технічна експертиза? Знищуються всі екземпляри підпису під час такої експертизи. Документ буде експертами знищений, про що ми отримаємо довідку».

Ігор Насалик дивується: як вони в САП проводили свою експертизу, якщо у нього не брали зразки почерку? Прокурор парирує: брали для порівняння зразки підпису громадянина Насалика як міського голови міста Калуш і в якості міністра енергетики.

Порадившись на місці, судді відмовляють в клопотанні. На цьому засідання закінчується. Дата наступного засідання невідома.

Як тільки судді видаляються, екс-міністр підходить до автора. Здається – він абсолютно відкритий і готовий відповісти на будь-які питання. Як чесній людині, йому нема чого приховувати. Але записувати його коментар на аудіо чи відео не дозволяє.

Версія Насалика така: Петро Петрович старий друг Ігоря Сепановича, але після його призначення на пост міністра сказав приблизно так: «Раз ти тепер міністр, а ну-ка, давай-ка моїм людям «посади». А отримавши відмову, затаїв образу: «Ах, так? Ну, я тобі покажу!». Димінський вирішив зайнятися вимаганням. Для чого підробив 2 договору позики на загальну суму в 3,15 млн. дол.

«І чому тільки в 2017ом Димінський згадав про борг?» — каже Ігор Степанович.

«Може, тому, що закінчувався термін позовної давності для звернення в суд? Може, Він чекав, що борг повернуть?» – так на це питання відповідає прокурор. Хоча це не наша справа – уточнює наше діло таке: отримавши позику, Насалик нічого не сказав про нього в декларації.

«У нас є експертизи, проведені абсолютно незалежними експертами. Об’єднання єктивно доведень факт підписання Насаликом договорів, та є розписки. Було дві позики, але ми змогли провести експертизи лише по одному (епізоду), оскільки вилучені слідчими з Печерської поліції документи невідомо де знаходяться. Є певна інформація про те, що на проведення експертизи в Печерському райсуді вилучався оригінал договору, а повернуто було вже зовсім інший документ (можливо – підробку)», — роз’яснив для читачів «ОРД» прокурор САП Роман Кимлик.

2. ДТП за участю Димінського, «віджимання» телеканалу, фарт Насалика

Насалик з літа минулого року твердить про політичного цькування, тоді як Димінський почав «труїти» його ще у липні 2017го. Не коментуючи мотиви вчинку Насалика, олігарх Димінський на своєму (тоді ще своєму) телеканалі «ZIK» давав зрозуміти, що налаштований рішуче.

У Печерському райсуді знаходиться 2 його позову. Димінський пред’явив розписки і договори позики. Одна розписка на суму еквівалентну 1 млн 888 706 доларів (позичав у гривні) – ці гроші Насалик позичив 15 лютого 2014го. Друга розписка за 10 липня 2014 — го- на суму еквівалентну 1 млн 249 287,7 доларів. Насалик подав зустрічний позов про визнання договорів недійсними.

16 серпня 2017 р. Печерський райсуд заарештував за борги будинок Насалика у Конча Заспі та квартиру на Хрещатику — на забезпечення позовів Димінського. А через 2 дні трапилося нещастя, яке істотно поліпшило становище Ігоря Степановича. «Mercedes», за кермом якого перебував Димінський, влаштував ДТП на трасі Львів-Краковець. Загинула жінка. Провину на себе намагався взяти водій. Але свідки бачили Димінського. Так що на наступний день він полетів за кордон, і з тих пір там ховається.

У вересні апеляційний суд зняв арешт з майна міністра Насалика. А в жовтні 2017го він звернувся в поліцію із заявою про ще один злочин, нібито скоєний Димінським. Насалик звинуватив олігарха в тому, що той підробив його підпис.

Хтось слідчий Чередник. А. І з Печерського РВВС поліції, розслідуючи заяву Насалика, звернувся до експертизи, яка прийшла до висновку: підпис Насалика несправжня. У зв’язку з цим в САП підозрюють, що сам Чередник вступив у злочинну змову з Насаликом з метою знищення оригіналів документів, які Насалика викривають (це те, на що натякав прокурор Кимлик у своєму спічі в суді)…

У грудні 2017го керівництво телеканалу «ZIK» зробив заяву: АП Порошенко намагається «віджати» телеканал. Соратники Насалика з БПП під президентські вибори шукали спосіб посилити свої позиції, так що Димінському було зроблено пропозицію «віддати телеканал в управління» в обмін на зняття всіх звинувачень.

Як відомо, свій головний медіа-актив Димінський продав коханому антагоністу Петра Порошенка – Медведчука. А в липні минулого року САП вручила підозра Ігорю Насалику в недекларуванні. «10 днів залишається до виборів у ВР, хто захотів облити мене брудом», — відреагував Насалик. І назвав Димінського шахраєм.

Втікача вже знайшли і допитали в Греції. Версія, яку озвучив прокурорам Димінський: Насалик просто вирішив його «кинути». І частково це вже вдалося. Тому що у частини першої позики (зробленого 15.02.2014) у ході розгляду справи були знищені докази.

Наші джерела кажуть, що довгоочікуваний допит свідка Димінського у Вищому антикорсуде може відбутися не в режимі відеоконференції, а «живцем». Якщо відбудеться його екстрадиція в зв’язку зі справою про ДТП. Версія родичів загиблої в аварії жінки (озвучена тут: https://www.facebook.com/stepan.matsevko/posts/1440289686053785) підтверджено наявними у слідства доказами.

3. Покровитель і бізнес-кар’єра «жертви політичного переслідування»

Петра Димінського на заході України іноді називають олігархом № 1, а Ігоря Насалика – прикарпатським феодалом.

У 2013ом «Forbes» поставив Димінського на 67 позицію в списку найбагатших українців зі 170 млн $. З тих пір він збіднів мало не наполовину, але все ще залишається власником і президентом ФК «Карпати».

Димінський був Насалику покровителем, бізнес-партнером і другом, але їхні капітали не порівняти. Хоча в 2012-му, даючи інтерв’ю журналістам «ZIK», Насалик оцінював свій будинок у Конча Заспі в 7 млн. доларів, і хвалився 8 елітними авто. Говорили, є у Насалика та приватний літак, але його тодішній мер Калуша не підтвердив. Зате підтвердив яхту – як говорив Насалик, вона невелика — всього 15 метрів, зате швидкісна.

Журналістам Димінського (майбутнього кандидата в Президенти Дмитру Добродомову і майбутнього другу «російського світу» Руслану Коцабе) тодішній мер Калуша Ігор Насалик розповів про себе чимало цікавинок.

Мовляв, після львівського політеху він отримав направлення в Ульяновську (РФ). І на початку 90х став дилером «УАЗ» в Україні. А далі – нібито виключно завдяки своєму генію, без стартового капіталу створив компанію «Техноинвестцентр», потім «Техно-Центр», і ще купу процвітаючих фірм. У 1998 році, вперше потрапивши до ВР, як запевняв Насалик, він розпродав весь свій бізнес, оскільки держслужбовець не має права займатися ним. І з тих пір живе на заощадження і зарплату (у мера вона була 11 тис. грн.).

Олігарх Петро Димінський на фото УНІАН.

Що ж стосується політичних уподобань, вони у бізнесмена Насалика приблизно такі ж, як і у Димінського: то він «помаранчевий» і «біло-блакитний».

За останні 20 з гаком років Насалик не раз кочував з партії в партію. Коли під вибори 2006 Димінський став спонсором проекту «ЕКО +25 %», він дав Насалику 5 місце у списку, а собі взяв 9е. Але партія отримала менше 1 відсотка. Так екс-нардеп Насалик і подався в мери Калуша.

Мэрствовал він у період з 2006 по 2014 р. І, незважаючи на свої багатства, із популізму «оселився» в однокімнатній квартирі, в самому сумному районі Калуша, яку, як він сам стверджував, ще й ділив з колегою:

Хоча ні для кого не було секретом, що Насалик у Калуші бував рідше, ніж у Конча Заспі, міськими справами керував на відстані, зрідка прилітаючи на приватному автотранспорті.

І в якості мера він відзначився дерибаном землі. Приміром, його син Максим отримав у подарунок від Насалика ділянка в Калуші в 14 гектарів.

А його братові – Сергію, який досі є міським головою сусіднього з Калушем міста Рогатин — дістався в подарунок від Ігоря Насалика міський кінотеатр і прилеглий до нього шматок землі. Що характерно — коли брат Ігор став міністром, Сергій Насалик спробував зайняти його місце в ВР (фото kurs.if.ua нижче), але отримав від воріт поворот.

4. luxury life style міністра і скромні декларації

Ні яхти, ні автопарку з «Бентлі», «Феррарі», «Астон мартін», і тп. — які згадувалися в сюжеті Добродомова на «ZIK», колекціонер супердорогих автомобілів чомусь не вніс у свої декларації – що в 2010-2011, що в 2019 році.

У 98ом він купив квартиру на Хрещатику площею 300 квадратів і не посоромився записати на себе – все ж чесно зароблено і податки сплачені, розповідав Насалик. Так само і побудований в 2003м в Конча Заспі будинок.

Але з останньої декларації Насалика, яку він подав після відходу з поста міністра, дізнаємося, що основну частину багатств Ігор Степанович переоформив на дружину – громадянку Росії. Йому особисто тепер належить лише пару земельних наділів – у Козині і Борисполі, 10 предметів антикваріату, 12 годин, вартість яких у декларації немає. Хоча, за даними ЗМІ, деякі з його годин можуть зрівнятися з бюджетом Калуша, і були придбані в період перебування на держслужбі. Як і шість творів мистецтва (вартість полотен старих майстрів декларант чомусь теж не вказав).

А будинок і квартиру Насалик переписав на дружину 16 серпня 2017 — рівно на наступний день після отримання ухвали Печерського райсуду про накладення арешту на майно в забезпечення позову Димінського.

Декларація, яку він подав у вересні 2019го, взагалі сирітська — залишилися тільки три машини на сім’ю, і якщо міністр розпродав усі свої «Феррарі» з яхтами, то виручені від продажу кошти він так само забув повідомити у декларації…

Але головне питання – чому немає у цій декларації ні корпоративних прав, ні банківських рахунків. У дохідної частини тільки скромний заробіток дружини від її бізнесу (791 тисяча гривень за останній рік), і скромна (якщо порівнювати з зарплатою Кабміну епохи Гончарука) зарплата на міністерській посаді (в 2018ом за рік роботи Насалик заробив 547 тисяч гривень).

Банкам Насалик не довіряє — там у нього тільки 3 тисячі доларів. А ось готівки вистачить, щоб розрахуватися по одному з позовів – її задекларовано 1 млн 365 тисяч доларів, плюс півмільйона в гривні.

Декларації говорять про те, що Насалик ніде не є засновником і бенефіціаром.

Зате ресурс youcontrol.com.ua повідомляє нам наступне: сімейний бізнес Насаликов — Ігоря та Сергія має 9 компаній і записаний, крім Сергія, на дружин ( Гузял Есгатовну та Вікторію Анатоліївну) і батька – Насалика Степана Івановича.

Компанії групи працюють у різних сферах: виробництво мінеральної води, соків та оцту (ТОВ «Галпраст», ТОВ «Галнадра»), авіаперевезення (ТОВ «Авіакомпанія «Сіріус»), і інших. І, схоже, у 1998 році Ігор Насалик не продав, а переоформив свій бізнес на найближчих членів родини. Тому що материнське підприємство «Техноинвестцентр» було засновником «Галпласта» (код 22197210), який зараз записаний на мера Рогатина. І компанія «Галнадра» (код 32017607) теж оформлена на Сергія і дружину.

До бізнесу родини відноситься так само ТОВ «Евроэнергогрупп» (код 33401066), яка займається видобутком і розвідкою природного газу 14 років – її засновники: батько екс-міністра і компанія «Галпласт»

Насалику приписують так само інтерес у бізнесі куми – компанії «Укрмедэкспорт», яка пиляла бюджетні мільйони на медпрепарати для жителів Калуша, які страждають від екологічного лиха.

5. Переговори з бойовиком «ДНР», «втеча» ТЕЦ і штанга

Версія Насалика про те, що через його становище в енергетиці Димінський намагався вирішувати питання, звичайно, заслуговує уваги. Під час першого заходу в ВР, в 98ом, Насалик командував підкомітетом з питань нафтової промисловості, а Димінського називають нефтевладельцем. Пишуть, що Димінський має інтерес у вугільній галузі, а Насалик у 2014ом зайняв посаду заст. голови Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу та на той момент між ним і Димінським ще не пробігала чорна кішка.

За даними сайту oligarh.media, афілійовані з Димінським юрособи виграли навесні 2017го тендер на 110, 5 млн. гривень на поставки для «Селідовугілля» (ось цей). А, як стверджував в інтерв’ю 2018 року голова НПГУ Михайло Волинець, Насалик мав особистий інтерес до «Селидіввугілля», «Львіввугілля» і «Волиньвугілля». Він поставив свою людину директором ДП «Селидіввугілля», і допоміг Януковичу-молодшому зберегти ліцензії на «жирні» пласти 2х шахт.

Міністерський портфель Насалик отримав у квітні 2016го. І це призначення викликало хвилю критики. Ходили наполегливі чутки, що Ігор Насалик купив собі посаду, щоб зайнятися схематозом. Його називали самим некомпетентним міністром за всю історію, адже за освітою він інженер, з компетенції – бізнесмен, а по життю – бодібілдер.

У 2018ом він нібито навіть намагався відпроситися у Гройсмана з позачергового засідання з питання ціноутворення газу для населення під тим приводом, що йому треба взяти участь у змаганні культуристів в Іспанії. А під час президентської кампанії розсмішив народ, запропонувавши ЗЕ-команді помірятися силою з командою «Україні потрібен Порох».

На посаді міністра він найбільше запам’ятався епічним відео, на якому, сидячи за одним столом з бойовиком, домовлявся про спонсорування тероризму. Це — якщо використовувати традиційну лексику СБУ, а взагалі — вирішував з «міністром ДНР» на прізвисько «Ташкент» питання поставок вугілля з окупованих територій. Неофіційний візит в «ДНР» — екстравагантний вчинок, якщо не сказати шокуючий. Але ніякої оцінки від однопартійця і соратника Петра Порошенка не отримав:

Можливо, повірили версії Насалика про те, що скандальне відео було зроблено ще під час його поїздки в окупований Донецьк в лютому 2015ом – коли він був нардепом і клопотався про звільнення полоненого жителя Калуша. Хоча — чому розмовляв з «Ташкентом» на тему вугілля, а не на тему обміну? Швидше — не могли не закрити очі, адже Насалик вважався одним із спонсорів БПП, завдяки чому, схоже, його і обласкали.

Ми писали про те, що під завісу роботи в міністерстві колишній мер Калуша зумів домогтися у розпорядження Кабміну про передачу в комунальну власність Калуської ТЕЦ. Наступним кроком мала стати її приватизація Насаликом «на дурняк». При цьому міністр з допомогою «правильного» менеджменту контролював держпідприємство «Львіввугілля», що поставляє вугілля на цю ТЕЦ.

Як розповідав «ОРД» голова НПГУ Михайло Волинець, спочатку Насалик намагався вести свою гру, конкуруючи зі «смотрящим» по східному регіону Кропачевим, але був змушений у результаті підкоритися Ігорю Кононенко, який Кропачева підніс. А зі «смотрящим» по західному басейну — Андрієм Венгриным – Насалик нібито непогано спрацювався.

Поразка на виборах до ВР у 2019 році для Насалика стало ударом. На своєму підгодованому окрузі 85 він програв кандидату від «Слуги народу», молодому підприємцю, який пече хліб у Калуші – де у Насалика найміцніший електорат. Після того як у країні змінилася влада, комісія при Мін’юсті скасувала рішення про виведення Калуської теплоцентралі з державної власності.

А тепер задамо собі питання — що ймовірніше: Димінський дав грошей колишньому партнеру (наприклад, за лобіювання своїх інтересів), а той гроші взяв, але не виконав зобов’язань? Або — що Димінський підробив підпис, щоб вимести сміття, який «представники вищої ліги» воліють тримати під килимом?

Тетяна Заровна, «ОРД».