«Підняти до 25»: курс гривні продовжує активно падати

На валютному ринку триває активне подорожчання долара. 27 січня його курс на міжбанку підскочив на 14 копійок, а 28 числа додав ще 18. До вечора безготівковий ринок закріпився в рамках 24,79-24,81 грн/$.

На що досить бурхливо відреагував готівковий – середні ціни в касах банків і фінкомпаній підскочили відразу на 20 копійок: до 24,70-24,85 грн/$ на продаж людям і до 24,40-24,50 грн/$ на викуп. При цьому максимальна ціна продажу досягала навіть 25,0 грн/$, хоча зустрічалася нечасто.

Безготівковий «американець» дорожчав цілий день. Мінімум сьогоднішнього дня – 24,7250 грн/$, а максимум – фінішні 24,81 грн/$.

«Очікування сьогоднішнього аукціону Мінфіну з анонсованим дебютним розміщенням 7-річних ОВДП швидше підігріли, чому знизили курсовий ажіотаж, вигідний основним продавцям валюти – нерезидентам і експортерам. В результаті торги знову пройшли при переважанні попиту на валюту, а котирування подолали черговий бар’єр», – прокоментував ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Всього можна виділити три головні причини подорожчання валюти:

Іноземці, від яких чекали великих продажів долара під придбання гривневих держоблігацій – відверто підкачали. Конвертації з їх боку були, але зовсім незначні для ринку (кажуть, що продавали Сітібанк і ING Bank). Що в принципі природно враховуючи результати розміщення ОВДП, які Мінфін опублікував ввечері: з очікуваних 9 млрд грн вдалося залучити лише 6,3 млрд грн.

Ринок не чекав значної активізації валютних продажів нерезидентів і завтра: тому імпортери намагалися придбати валюту сьогодні, підколюючи попит. У середу Мінфін буде гасити старий випуск держоблігацій на 2,2 млрд грн, тому багатьом іноземцям не потрібно конвертація долара в гривню, вони просто перевложат отримані від уряду кошти, і все.

Держказначейство виплатило нове відшкодування з ПДВ на велику суму – 2,69 млрд грн. Після чого у багатьох великих експортерів геть пропало бажання продавати валютну виручку. Логіка проста: гривнею для роботи їх забезпечили, а долар постійно дорожчає, тому варто спокійно чекати пікових курсів для угод. Цей фактор грав на скорочення валютного пропозиції.

При великих гривневих вливання експортерам і нерезидентам одночасно навряд чи варто розраховувати стабільні продажу долара на міжбанку, і зміцнення гривні. Хіба що валютні продажу забезпечить Нацбанк. А він сьогодні поводився досить дивно. Спочатку вичікував і не показувався на міжбанку, а потім вибірково продавав долар окремим структурам за 24,77 грн/$. Продав дуже мало – близько $5 млн при загальному обсязі торгів десь на $150 млн.

У такій ситуації фінансисти не розраховують на зниження курсу долара.

«Великі очікування були з сьогоднішнього розміщення ОВДП. Але ми побачили неповну продаж паперів. Причому, цілком не розміщено 7-річні папери Мінфіну: 3,65 млрд грн із заявлених 6 млрд грн, і це притому, що попиту на 9 млрд грн. Влада не погодилися на високі ставки, запропоновані іноземцями. Можна сказати, «показали зуби» у поворотний момент, і, напевно, це правильно. Адже потрібно здешевлювати обслуговування держборгу, а не йти на поводу у кредиторів. Плюс всі розуміють, що в цей четвер відбудеться зниження облікової ставки Нацбанку, причому різке – думаю, навіть на 3-3,5%. Чиновники серйозно налаштовуються на здешевлення кредитування», — сказав «Країні» фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Якщо Нацбанк не продовжить ховатися по кутах міжбанку, як робив сьогодні, і не вийде з рішучою підтримкою гривні, її курс продовжить падати.

«Міжбанк дійсно перегрітий, експортерам невигідно продавати долар, а спекулянти загралися. Зазвичай їх можуть протверезити великі продажу НБУ або нерезидентів», — визнав Невмержицький.

Іноземці якщо і будуть щось продавати під держоблігації – то небагато (через погашення старих випусків ОВДП). А як надійде Національний банк – до кінця незрозуміло. Може стабілізувати курс гривні, а може допомогти експортерам побільше заробити на валютній виручці і підняти курс до 25,0 грн/$.