Екс-нардеп Чорновіл перелізла через паркан ДБР і напала на заступника директора

Народний депутат України VIII скликання незаконно проникла в будівлю Державного бюро розслідувань, а після кинула в заступника директора Бюро телефон. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За інформацією УП, їй виявилася Тетяна Чорновіл.

28 січня колишній народний депутат перелізла через паркан і незаконно проникла на територію Бюро. Після цього жінка зайшла в будинок, де в той момент проходив брифінг.

Під час виступу першого заступника директора ДБР екс-нардеп спробувала кинути в співробітника Бюро телефон.

«(Дії – ред.) супроводжувалися особливою зухвалістю, пов’язаної з опором представникові влади, прекращавшему хуліганські дії вказаної особи (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу)», – сказано в повідомленні.

У разі доведення вини жінці загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.