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Тріпак заявив, що проти Офісу Рябошапки ополчилися шахраї

29.01.2020

Проти нового керівництва прокуратури України примітивними засобами ведеться інформаційна атака.

Таку впевненість висловив заступник генпрокурора Віктор Тріпак на своїй facebook-сторінці.

«За всіма ознаками проти мене як заступника генерального прокурора почалася інформаційна атака. Її мета — дискредитувати мене особисто і діяльність нового керівництва прокуратури України», — повідомив він.

Заступник генпрокурора назвав засоби дискредитації примітивними: «Дзвінки ніби з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, спроби через телефонні дзвінки або смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадових осіб до незаконних дій, висловлення пропозицій невідомих мені людям вирішити кадрові питання в правоохоронних органах і т. д.».

У той же час, за його словами, географія таких дій і їхня кількість «не залишають сумнівів у тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція».

«У цьому зв’язку вважаю за необхідне зазначити наступне.

Перше — зазначені та подібні дії, які здійснюються від мого імені та/або «під мене» є провокацією і шахрайством.

Друге — прохання до всіх, хто так чи інакше зіткнувся з такого роду провокаційними діями, повідомляти про це Офіс генерального прокурора для відповідного правового реагування.

Третє — якщо хтось думає, що таким чином змусить мене перестати займатися певними справами, які знаходяться в моїй компетенції, або змусить мене змінити позицію щодо вирішення тих чи інших питань, то він глибоко помиляється», — резюмував Трепак.

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