Український моряк безслідно зник із судна біля узбережжя Південної Америки: перші подробиці

При переході з Еквадору в Панаму теплохода Green Brazil з його борту зник український моряк Євген Масленніков.

Про це «ФАКТАМ» повідомили у благодійній організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль». За словами керівника проекту даного фонду Андрія Шевченка, до них звернулася мешканка Херсонської області — мати 36-річного Євгена Масленнікова.

Пізніше Андрій Шевченко повідомив «ФАКТАМ», що родичі зниклого моряка помилилися з назвою судна. «Вдалося уточнити, що ЧП сталося на судні Green Italia. Менеджер той же — Green Reefers (Норвегія). Це підтверджує, зокрема і фото, яке вдалося відшукати в соцмережах. Спочатку мати моряка просто переплутала назву судна, тому і в наш повідомлення прокралася неточність. Ми приносимо вибачення за неточності», — сказав Шевченко.

Він також уточнив, що Green Italia прямував з нігерійського порту Лагос курсом на порт США.

«За відомостями матері моряка, син зник у минулу п’ятницю, 24 січня. У жінки немає документів, в яких вказано конкретний судновласник, тому нам складно визначитися. Зараз по різних каналах намагаємося з’ясувати», — сказав «ФАКТАМ» Андрій Шевченко.

Він уточнив, що вже дізналися менеджера — компанія Green Reefers (Норвегія). За попередніми даними, вищезазначене судно — рефрижератор, виконує рейси під прапором Багамських островів. В даний час воно знаходиться в панамському порту Бальбоа.

У фонді відзначають, що в останні роки таке трапляється все частіше. Причому по всій земній кулі — і в бурю, і в штиль, незважаючи на вік, посади та досвід роботи. Виникає закономірне питання: «Що робити в подібній ситуації сім’ям?»

Якщо говорити про події в період «моряк зійшов з борту судна і вирушив додому», то зазвичай основний мотив — кримінальний. Незважаючи на те що зарплату працівники моря вже давно не возять «в кишені», а отримують офіційно — на рахунки в банках, існує думка, що у них завжди є при собі гроші. Тому у всіх країнах вони стають потенційними жертвами грабіжників, іноді при цьому гинуть.

Коли неприємність відбувається на борту судна, версій безліч — від недотримання техніки безпеки до суїциду і зведення особистих рахунків між членами екіпажу. Пролити світло на ПП могли б свідоцтва колег, але… Нерідко вони побоюються втратити роботу. А ще гірше — самі виявляються в тому, що трапилося.

«У ці й так нелегкі хвилини родичі моряків практично завжди стикаються зі „стіною відчуження“. Повідомивши про сам факт ПП, представники судновласника або крюїнгової компанії залишають сім’ю моряка один на один з бідою, — пояснюють у фонді. — Подібна позиція роботодавця не може не обурювати. Виходить досить цинічна картина: компанію працівник цікавить тільки під час виконання своїх обов’язків. Родини, які втратили рідну людину, найчастіше — єдиного годувальника, знаходяться на межі божевілля від невідомості і має право розраховувати на людське ставлення, не кажучи вже про психологічну підтримку. Вони мають право отримувати актуальну інформацію про те, де, коли і при яких умовах їх родич пропав, а також які заходи і ким приймаються для його пошуку — і на борту судна, і в районі ймовірного зникнення».

Якщо ж трапилася трагедія (моряк зник із судна і не був встановлений факт самогубства), деякі контракти передбачають виплати безпосередньо у зв’язку з фактом пропажі без вісті. Однак у більшості контрактів — тільки у зв’язку зі смертю моряка.

Зниклий Маслєнніков Євген

«Підставою може бути рішення суду про визнання зниклого померлою після звернення найближчих родичів моряків в суд за місцем їх проживання. У відповідності з чинним законодавством України, родичі мають право подати таку заяву через шість місяців з моменту нещасного випадку.

Колективні угоди в основному містять положення про те, що виплата компенсації (страховки) за смерть моряка здійснюється конкретного бенефіціару (next of kin), призначеному моряком перед виходом у рейс. Сума передбачається трудовим договором та колективною угодою. У рекомендованих проформа Міжнародної федерації транспортників (ITF) компенсація становить близько 100 тисяч доларів США бенефіціару і близько 20 тисяч доларів — на кожну дитину до 18 років (максимум чотирьом дітям). Однак далеко не усі судна мають колективну угоду ITF. У своїй практиці ми неодноразово зустрічали контракти, що передбачають набагато менші суми», — пояснюють у фонді.