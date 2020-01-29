Влада Китаю бояться «отруйних королів», здатних заразити коронавірусом сотні оточуючих

Голова спецкомісії по боротьбі з коронавірусом китайського Держкомітету охорони здоров’я, академік Чжун Наньшань заявив: зараз найбільше він боїться появи суперинфекторов — аномально заразних людей, які можуть передати коронавірус десяткам оточуючих.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

У Китаї з часів епідемії атипової пневмонії 2003 року таких називають «отруйними королями». Причини подібної «заразності» вчені досі точно не визначили.

Заява академіка Наньшаня на офіційній прес-конференції в Китаї зараз обговорюють на всі лади. На думку медика, поява суперинфекторов може спровокувати третю масштабну хвилю коронавіруса (перша — передача його від тварини до людини, друга — від людини до людини).

Поняття «суперинфектор» почали застосовувати з часів епідемії атипової пневмонії (SARS) у 2003 році, їм позначали людей, які передали коронавірус більш ніж десяти оточуючим (при середньому показнику 2,7). Фактично — відомі випадки, коли один отруйний король» заражав більше сотні людей, паралізуючи роботу цілої лікарні і гублячи членів своєї сім’ї.

Природа подібних феноменів досі достовірно не встановлена: пишуть і про те, що суперинфекторами стають літні люди зі слабким імунітетом, і, навпаки, про те, що це хворі з дуже хорошим імунітетом — мовляв, вірус «набирає особливої сили» у боротьбі з опірним організмом.

Ще грішать на конкретні умови, в яких знаходиться хворий — наприклад, вентиляцію, разносящую заразу по всьому будинку, недотримання заходів безпеки. Як би те ні було, історія одного з найбільш відомих «отруйних королів» Китаю, торговця морепродуктів Чжоу Цуофэня, вражає трагізмом.

Феномен торговця морепродуктів

В січні 2003 року у Цуофеня, що живе в Гуанчжоу, почалися кашель, задишка, підскочила температура. Але до лікарів він не поспішав — оптова торгівля йшла жваво, торговець не хотів залишати справи.

Минуло п’ять днів. Лише коли Чжоу стало зовсім погано, рідні відправили його в найближчу лікарню при університеті Сунь Ятсена. І вони з дружиною в палаті примудрилися перерахувати денну виручку.

У цій лікарні Чжоу провів всього добу. І, як з’ясувалося через чотири дні, заразив більше 30 медиків — від медсестер до рентгенологів. Водій «швидкої», яка везла торговця, помер.

Коли Чжоу поставили діагноз «атипова пневмонія», його перевели в іншу лікарню, що займається лікуванням пацієнтів з SARS. Там він заразив 20 співробітників — з-за цього була паралізована вся інфекційна зона, і нікому стало його лікувати.

Цуофеня перевели в третю лікарню. Лікарі там розбігалися від його найменшого кашлю, вважаючи це «знаком смерті». Для Чжоу звільнили цілий поверх, куди могли входити тільки троє докторів і одна медсестра.

Всього він заразив 130 осіб, включаючи друзів і рідних (і дружину, і її батьків, і двох синів). Померли дев’ять хворих, в тому числі теща Чжоу.

Сам він вижив. «Отруйному королю» довелося продати будинок, переїхати, перемінити номер телефону і торгувати морепродуктів підпільно — офіційно у нього навряд чи хто-небудь що-небудь би купив.

«Заразив всю готель»

Одним з лікарів першої лікарні, куди доставили Чжоу Цуофеня, був нефролог Лю Цзяньлунь. Він відчував себе застудженим, але колеги не знайшли тривожних ознак, і, завантажившись антибіотиком, Лю поїхав в Гонконг на весілля сестри. Оселився він у готелі Metropole на дев’ятому поверсі.

Там лікаря стало погано, її вирвало в коридорі, він кашляв. В готелі Лю заразив 23 людини з різних країн — вони розвезли коронавірус в Канаду, В’єтнам, Сінгапур…

Через два тижні він помер — помер і його шурин. Вважається, що 80% випадків SARS в Гонконзі прямо або побічно були пов’язані c Лю.

І якщо в цій сумній історії майже очевидно, що проблема була в недотриманні елементарних правил санітарії, то випадок Цуофеня, погодьтеся, набагато більш загадковий.

Спів через вікно і роботи з підносами

Академік Чжун Наньшань не просто сказав про побоювання появи суперинфекторов з коронавірусом — він повідомив, що в одній з лікарень Уханя в кінці грудня пацієнтка відділення нейрохірургії, у якої по ходу лікування від іншої хвороби виявили коронавірус, заразила 14 медичних працівників. Це сталося в період, поки влада ще офіційно не заявили про небезпеку епідемії…

Провідні китайські експерти визнають, що поведінка вірусу до кінця не вивчено, до того ж він може мутувати «на льоту» — як кажуть, будемо спостерігати.

На тлі тривожних повідомлень, між тим, з’являються й анекдотичні. Так, у уханьских чатах хтось запустив акцію «Дев’ятимільйонна хор жителів Уханя» — жителів міста, ховаються вдома, закликали до 8 вечора відкрити вікна і заспівати державний гімн. Багато відкрили і заспівали, за що отримали по шапці від влади, оскільки спів через вікно може сприяти поширенню інфекції.

А в карантинному пункті в Ханчжоу, де розмістили 200 пасажирів рейсів, на яких летіли і жителі Уханя, для доставки їм їжі стали використовувати роботів. Залишилося зрозуміти, чи добре цих роботів дезінфікують…