Гайдай пояснив, чому Зеленський у відповіді за дії Гончарука

Володимир Зеленський несе всю відповідальність за те, що відбувається в Україні, і часу на навчання і виправлення своїх помилок у нього практично не залишилося.

Про це в інтерв’ю політолога Юрія Романенко сказав політтехнолог Сергій Гайдай.

«Те оточення, яке зараз є у Зеленського, — це середній сегмент чиновників усіх колишніх влади, але, більшою мірою, Порошенко. І Зеленський знаходиться всередині порядку, яку поставив п’ятий президент України», — вважає Гайдай.

За його словами, всі ключові економічні посади – це кадровий потенціал колишнього президента.

На його думку, у так званих ” плівках Гончрука немає ніякого криміналу: у них не обговорювалися вбивства людей, злодійство чи державний переворот.

Проте з їх змісту вимальовується зовсім песимістична картина.

«Вони, Кабмін, сидять за кермом машини під назвою «держава», як рулити – не знають, машина сама кудись котиться, і їх головна проблема, як правильно пояснять президенту картинки за вікном», — пояснює Експерт.

За його словами, в цьому полягає головна проблема Зеленського.

«По-перше, відсутність у президента цілісної картинки, якогось алгоритму, куди і як рухатися, породжує його нездатність підібрати ефективну команду. Таким чином, він мимоволі створює навколо себе «теплу ванну», збираючи навколо себе знайомих, зручних і лояльних людей. І далі він буде тільки захищатися», — упевнений експерт.

На думку Гайдая, саме Зеленський, для того, щоб ефективно керувати державою, повинен шукати людей, на яких він міг би спертися у вирішенні важливих завдань. Так, як свого часу це робив Саакашвілі, який залучив до роботи Бендукідзе.

«Робота Бендукідзе в Грузії, — це заслуга Саакашвілі, який буквально вирвав владу з рук Шеварнадзе. Він доклав до цього максимум зусиль», — вважає Гайдай.

За його словами, відсутність людей, які б підвищили компетенцію та яким би Зеленський довірив вирішення проблеми трансформації країни в український Сінгапур або в український Китай, негативно позначається на існування країни.

«Тут повинні знайтися люди, які б розробили наш український алгоритм «економічного дива» для країни. Вони повинні розробити механізм демонтажу тіньового держави і прибрати корупцію, почати будувати інші державні інститути. Але таких людей поки немає», — пояснює Експерт.

«Гончарук з’явився тому, що такий Зеленський. Гра «бояри погані, а цар хороший», — примітивна. Давайте питати з царя, який так досі концептуально не зрозумів, на який шлях, на які жорсткі дії йому слід піти для порятунку держави», — резюмував експерт.

Для довідки.

Каха Автандилович Бендукідзе—російський і грузинський підприємець, державний діяч, філантроп. Засновник Фонду знань.

З кінця 1980-х до середини 2004 року займався підприємницькою діяльністю в Росії, зокрема, був генеральним директором холдингу «Об’єднані машинобудівні заводи».

У 2004 році на запрошення президента Грузії Михайла Саакашвілі обійняв посаду міністра економіки в грузинському уряді.

З 2004 по 2008 рік був державним міністром Грузії з координації економічних реформ, а з 2008 по 2009 рік очолював канцелярію уряду Грузії.

Був професором кафедри інституційної економіки Вищої школи економіки, Москва.