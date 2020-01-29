До Києва летить єврокомісар, щоб перевірити виконану урядом роботу

Європейський комісар з питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Олівер Варгеи планує приїхати в Україну 11-12 лютого.

Про свою мету візиту Варгеи повідомив у вівторок в Брюсселі на прес-конференції в перерві роботи Ради Асоціації Україна-ЄС за участю прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Боррелля, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я хочу подякувати прем’єр-міністр за виконану вами роботу, яку я перевірю на місці, коли я буду відвідувати Київ 11-12 лютого», — сказав єврокомісар.

Варгеи підкреслив необхідність боротьби з корупцією, акцентував на продовження реформ у сфері децентралізації та адміністративну реформи, а також дотримання прав національних меншин.

«У цьому контексті ми вітали кроки, зроблені урядом, які спрямовані на виконання рекомендацією Венеціанської комісії та підкреслили необхідність їх повного виконання», — констатував він.