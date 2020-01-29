Зародження життя: в мережі показали фото зимової аномалії на популярному українському курорті

У понеділок, 27 січня, на українському курорті в Запорізькій області розквітли проліски.
Про це повідомляє користувач мережі Валентина Антонова в групі «Brd24 Бердянськ» у Facebook.
Біля Азовського моря в місті Бердянськ посеред зими зацвіли перші весняні квіти. Також там пустили паростки троянди. Всьому причина — тепла погода без снігу в грудні і січні.
Зазначимо, що зима 2019-2020 поки не радує снігом. Однак замість нього дощі та туман. З-за цього в лісі під Житомиром виросли опеньки.
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